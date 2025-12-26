11:12
Общество

«Министры к креслам прилипли»: о чем еще говорили делегаты курултая

На IV Народном курултае — совещательной площадке, где представители всех регионов могут напрямую озвучивать проблемы и предложения властям, делегаты подняли широкий спектр вопросов, в том числе и самые необычные, с критикой, юмором и конкретными просьбами. Один из них заявил, что чиновники годами не выезжают в села, ограничиваясь кабинетной работой.

«Министры к креслам прилипли. Пусть выйдут в айыл — там им быстро объяснят, что такое реальная жизнь», — отметил делегат.

Острой оказалась и тема градостроительства. Делегаты критиковали хаотичную застройку столицы, указывая, что генплан часто существует только на бумаге. «Мы сначала строим многоэтажки, а потом начинаем думать, где детям гулять и куда машинам деваться», — сказал один из участников обсуждения.

Одним из самых резонансных предложений стало выступление делегата Мусабая Момуналиева, который предложил запретить продажу водки в Кыргызстане, чтобы снизить уровень насилия и ДТП. Он отметил, что такие меры могут быть решением социальных проблем, связанных с алкоголем.

Делегат также затронул вопросы здравоохранения и предложил отправить представителей Минздрава для обследования состояния сельских больниц, чтобы те увидели ситуацию лично.

Критически был настроен делегат из Жайылского района Мирлан Джусупбеков, который обратил внимание на работу ряда государственных ведомств — от Минпросвещения до Министерства транспорта. Он заявил, что «у одних нет техники, у других — ума», подчеркнув, что это отражается на качестве госуслуг.

Помимо этого, несколько делегатов поднимали проблемы прав человека и условий содержания в учреждениях исполнения наказаний. Делегат из Оша Айсалкын Карабаева рассказала о тяжелых условиях в СИЗО-1, где, по ее словам, заключенные подвергаются «пыткам» из-за плохих условий содержания, отсутствия воды и доступа к лекарствам, и попросила рассмотреть вопросы амнистии.

Представитель одного из районов отметил необходимость альтернативных транспортных маршрутов, предложив начать строительство автодороги от Арала до Тоо-Ашуу через Суусамыр, которая могла бы стать дополнительной альтернативой трассе Бишкек — Ош.

Другие делегаты указывали на экологические и социальные проблемы, такие как недостаточное водоснабжение, плохое состояние ирригационной инфраструктуры и дефицит соцобъектов в сельской местности.

Многие выступления участников отличались прямолинейностью и местами сарказмом, отражая настроения граждан: от критики чиновников до предложений реформировать систему здравоохранения и ограничить продажи алкоголя, чтобы уменьшить количество ДТП и фактов семейного насилия.

Напомним, Народный курултай — это консультативно-совещательный орган, призванный обсуждать и предлагать решения по важнейшим вопросам развития страны и общества. В обсуждении участвуют избранные по всей республике делегаты, а результаты их предложений направляются государственным органам для реализации и дальнейшего анализа.
