Общество

В США планируют проверять социальные сети у въезжающих в страну туристов

США планируют проверять социальные сети у въезжающих в страну туристов, сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что Соединенные Штаты собираются проверять у въезжающих в страну туристов историю их активности в социальных сетях за период до пяти лет.

Изменения, анонсированные американской пограничной службой, затронут граждан 42 стран, имеющих право на безвизовый въезд в США и пребывание там до 90 дней. К числу таких стран относятся, к примеру, Великобритания, Франция, Германия и Южная Корея.

Таможенно-пограничная служба планирует запрашивать длинный список персональных данных, включая социальные сети, адреса электронной почты за последние десять лет, а также имена, даты рождения, места проживания и рождения родителей и супругов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354158/
просмотров: 366
