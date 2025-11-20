В Бишкеке 20 ноября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +17 градусов.

Отключение света, газа и воды

9.00-19.00 — район, о граниченный улицами 7 Апреля, Скрябина, Юнусалиева, Горького, рекой Аламедин, микрорайон «Улан2». Подробнее

У кого намечается той

Нурсултан Кубанов

Родился 20 ноября 1992 года. Первый заместитель министра цифрового развития и инновационных технологий КР.

Памятные даты

Всемирный день ребенка

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты как дня мирового братства и взаимопонимания детей.

Дети и подростки — самые уязвимые члены любого общества. Неудовлетворительные условия — одно из самых распространенных нарушений прав детей.

По данным ООН, ежегодно 11 миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными. Многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми или легко излечиваемыми болезнями; другие — губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия.

С празднованием Всемирного дня ребенка связан День педиатра, который также отмечается 20 ноября.

День отказа от курения

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается День отказа от курения. Он установлен Американским онкологическим обществом в 1977-м.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик.

В рамках Дня отказа от курения активисты и представители учреждений здравоохранения проводят различные просветительские, благотворительные и другие мероприятия, призванные просвещать население о вреде никотина и способах отучения от курения.

Люди, которые меняли мир

Умер композитор Асан Мурзабаев