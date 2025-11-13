Кыргызский фильм «Курак» покажут на кинофестивале в Боготе

Кыргызстанский фильм «Курак» приглашен в программу 42-го Международного кинофестиваля Bogocine, который пройдет 20-26 ноября в городе Богота (Колумбия). Об этом сообщает департамент кинематографии КР.

Bogocine — один из самых старейших кинофестивалей Латинской Америки, основанный в 1984 году. Признанный во всем мире как актуальная площадка для новых режиссеров (с не более чем тремя выпущенными полнометражными фильмами) и дебютных полнометражных фильмов. Известные режиссеры, такие как Педро Альмодовар, Пон Джун Хо, Исабель Койшет, Алехандро Гонсалес Иньярриту и Родриго Гарсия, были отмечены наградами за свои ранние фильмы на протяжении всей истории фестиваля.

«Курак» — единственный фильм из Центральной Азии, представленный в основной конкурсной секции полнометражных фильмов, где участвуют 14 фильмов со всей Латинской Америки, Восточной Европы, Германии, Испании и Южной Кореи. Для фильма это станет южноамериканской премьерой.

Ранее в сентябре мировая премьера фильма «Курак» состоялась на 30-м Международном кинофестивале в Пусане.