11:16
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Общество

Кыргызский фильм «Курак» покажут на кинофестивале в Боготе

Кыргызстанский фильм «Курак» приглашен в программу 42-го Международного кинофестиваля Bogocine, который пройдет 20-26 ноября в городе Богота (Колумбия). Об этом сообщает департамент кинематографии КР.

Читайте по теме
Фильм «Курак» из Кыргызстана завоевал две награды на Пусанском кинофестивале

Bogocine — один из самых старейших кинофестивалей Латинской Америки, основанный в 1984 году. Признанный во всем мире как актуальная площадка для новых режиссеров (с не более чем тремя выпущенными полнометражными фильмами) и дебютных полнометражных фильмов. Известные режиссеры, такие как Педро Альмодовар, Пон Джун Хо, Исабель Койшет, Алехандро Гонсалес Иньярриту и Родриго Гарсия, были отмечены наградами за свои ранние фильмы на протяжении всей истории фестиваля.

«Курак» — единственный фильм из Центральной Азии, представленный в основной конкурсной секции полнометражных фильмов, где участвуют 14 фильмов со всей Латинской Америки, Восточной Европы, Германии, Испании и Южной Кореи. Для фильма это станет южноамериканской премьерой.

Ранее в сентябре мировая премьера фильма «Курак» состоялась на 30-м Международном кинофестивале в Пусане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350698/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
В 2026 году выйдет «История игрушек — 5» с новым героем — планшетом Лилипад
Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, «Травиата» и музыка Вивальди
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Афиша Бишкека на выходные: «Дон Жуан», фестивали и лекция об искусстве
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Фестиваль российского кино «Кыргызстан-2025» стартовал в Бишкеке
Афиша Бишкека на выходные: «Кармен», кинопоказы и цирковое шоу
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Акыркы дем» («Последнее дыхание»)
Состоялась премьера документального фильма о Виктории Бекхэм
Популярные новости
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
Очередные манипуляции от&nbsp;Алмазбека Атамбаева. По&nbsp;следам его поста в&nbsp;соцсетях Очередные манипуляции от Алмазбека Атамбаева. По следам его поста в соцсетях
Без питьевой воды останется часть Бишкека Без питьевой воды останется часть Бишкека
Рейды в&nbsp;Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10&nbsp;пассажиров общественного транспорта Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Бизнес
Нацпрограмма от&nbsp;Минобразования и&nbsp;Central Asia Capital начнется в&nbsp;2026 году Нацпрограмма от Минобразования и Central Asia Capital начнется в 2026 году
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
13 ноября, четверг
11:14
В Бишкеке 27 ноября пройдет саммит ОДКБ В Бишкеке 27 ноября пройдет саммит ОДКБ
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 ноября
10:31
Кыргызский фильм «Курак» покажут на кинофестивале в Боготе
10:23
«Кыргызфармация»: за 10 месяцев в КР поставили лекарств на 4 миллиарда сомов
10:17
В Казахстане тестируют новый способ идентификации — по венозному рисунку на руке