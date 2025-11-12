В Бишкеке 12 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +13 градусов.

Отключение света, газа и воды

9.30-13.30 — отрезки улиц Елебесова, Коллективной, Маяковского, Витебской, переулки Зайсанский, Львовский, Керченский, Читинский, Амурский, Обозный, Бадайбийский, Нерченский, жилмассив «Ак-Тилек-2» (улица Коллективная);

9.00-12.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улиц Айни, Табалдиева, Манаса, Профессора Зимы, Кудрука, переулка Долонского;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тастар-Ата, Барсбек, Ак-Кула, Гагарина, Чынар, Курсант), отрезки улиц Репина, Ахунбаева, улица Месароша, дом № 96;

9.00-13.00 — село Маевка (улица Тепличная);

9.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Панфилова, переулок Советский);

12.45-17.00 — отрезки улиц Исанова, Осипенко, Тюменской, Тоголока Молдо, переулок Кольский.

12-14 ноября — район, ограниченный проспектом Чингиза Айтматова, улицами Льва Толстого, Матыева, Бакаева, Гагарина.

У кого намечается той Марат Нуралиев

Родился 12 ноября 1979 года. Посол Кыргызстана в Катаре.

Памятные даты

Всемирный день борьбы с пневмонией

Появился в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии.

В этот день учреждения здравоохранения организуют профилактические мероприятия, проводят медицинские осмотры. Кроме того, множество волонтеров рассказывают людям о пневмонии и сопряженных с ней рисках, раздают информационные листовки и буклеты.

День рождения хип-хопа

Хип-хоп — культурное направление, зародившееся в среде рабочего класса Нью-Йорка 12 ноября 1974 года. Диджей Afrika Bambaataa первым определил пять столпов хип-хоп-культуры: эмсиинг, диджеинг, брейкинг, граффити и knowledge (определенная философия). Другие элементы включают битбоксинг, хип-хоп-моду и сленг.

Возникнув в Южном Бронксе, в 1970-х хип-хоп стал частью молодежной культуры во многих государствах. С конца 1990-х годов из уличного андеграунда, имеющего остро социальную направленность, хип-хоп постепенно превратился в часть музыкальной индустрии, а к середине первого десятилетия XXI века субкультура стала «модной», «мейнстримной».

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Мэлс Акынбеков

Родился 12 ноября 1942 года в селе Алай-Куу Ошской области.

С 1970-го член Союза художников СССР, главный художник Художественного фонда Киргизии.

Рано ушедший из жизни, самобытный, оставивший собственное слово в кыргызском изобразительном искусстве.

Работал в основном как жанрист.

Фото knmii.kg. «В долине Алай-Ку»

Тематика работ разнообразна. Мэлс Акынбеков воспевал красоту традиционного кыргызского быта и разрабатывал революционную тематику. В конце 1970-х годов создал ряд полотен на тему современных новостроек и цикл портретов передовиков сельского хозяйства.

Умер 25 декабря 1993-го.

Родился профессор Алмаз Шаназаров

Родился 12 ноября 1943 года. Доктор медицинских наук, профессор, академик Международной академии астронавтики, дважды лауреат Государственной премии в области науки и техники, известный ученый в области высокогорной физиологии, физиологии трудовой, военно-профессиональной деятельности и устойчивого развития.

Почти 25 лет возглавлял Институт горной физиологии.

Алмаз Шаназаров — автор и соавтор 200 научных работ, в том числе 6 монографий, а также 12 практических рекомендаций. В области физиологии и устойчивого развития он подготовил 12 кандидатов наук.

В настоящее время руководит научно-исследовательским центром Международной высшей школы медицины, ведет исследования по адаптации иностранных студентов к учебной деятельности.

За героизм и мужество, проявленные в Баткенском военном конфликте, награжден почетной грамотой; за вклад в развитие физиологической науки — медалью «Данк».

Родился художник Георгий Белкин

Фото из интернета. Георгий Белкин

Родился 12 ноября 1945 года в Семипалатинской области Казахской ССР. Народный художник Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры Киргизской ССР.

В Русский драматический театр имени Надежды Крупской принят в 1969-м артистом оркестра. В 1971 году после окончания Художественного училища стал художником-постановщиком, а с 1973-го — главным художником.

За 35 лет своей работы создал художественное оформление более 100 спектаклей театра. Многие сценографические работы художника отмечены дипломами всесоюзных и республиканских фестивалей. Работы Георгия Белкина можно увидеть в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, частных коллекциях Германии, Израиля, Италии, США, России, Франции, Казахстана. В 2006 году переехал в Москву. Талант художника был востребован в Государственном академическом центральном театре кукол Сергея Образцова, где Георгий Иванович работал до последних дней своей жизни.

Умер 25 августа 2016-го.

Умер писатель Качкынбай Артыкбаев

Фото из интернета. Качкынбай Артыкбаев

Родился 15 декабря 1934 года в селе Кепер-Арык. Народный писатель Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, лауреат Государственной премии имени Токтогула в области науки и техники, отличник народного образования. Автор 9 сборников стихов, 16 монографий, произведений художественной критики, 24 учебников, учебных пособий и программ, опубликовал более 600 статей. Являлся видным исследователем истории развития киргизской литературы с древних времен до настоящих дней, приложил много усилий для системного введения ее в учебный процесс и популяризации. Умер 12 ноября 2009-го. Куда сходить

