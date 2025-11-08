МИД Кыргызстана пытается вернуть на родину гражданку, задержанную в Иране

В социальных сетях распространилась информация о задержании гражданки Кыргызской Республики Д.А.Б., 1987 года рождения, работающей в одном из салонов красоты на территории Республики Ирак. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Посольство КР в Государстве Кувейт находится на постоянной связи с соответствующими сторонами, а также с родственниками задержанной. В настоящее время прорабатывается вопрос возвращения на родину указанной гражданки.

Внешнеполитическое ведомство держит данный вопрос на особом контроле и рекомендует кыргызстанцам проявлять максимальную бдительность и осторожность при рассмотрении предложений о трудоустройстве за рубежом.