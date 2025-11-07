12:21
Общество

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси уходит из Конгресса

Фото из интернета

Главный оппонент Дональда Трампа и одна из самых влиятельных конгрессвумен США 85-летняя Нэнси Пелоси объявила о своем уходе из Конгресса. Об этом пишет The Guardian.

В видеообращении Нэнси Пелоси заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание и заканчивает свою 20-летнюю карьеру на посту конгрессвумен и первой женщины — спикера Палаты представителей.

«Для меня не было большей чести, чем стоять на трибуне Палаты представителей и говорить: «Я представляю народ Сан-Франциско», — сказала она.

Как отмечает издание, в должности спикера Нэнси Пелоси сыграла ключевую роль в продвижении законодательных инициатив администраций Барака Обамы и Джо Байдена. Даже после ухода с руководящей должности она оставалась влиятельной фигурой в Демократической партии, помогая коллегам справляться с политическими вызовами, включая второй срок Дональда Трампа. В 2024 году убедила Байдена отказаться от участия в выборах после неудачных дебатов с Трампом.

Отмечается, что некоторые соратники Нэнси Пелоси уже объявили о своем уходе. Ее объявление совпало с тем, что жители Калифорнии одобрили «Предложение 50» — реформу избирательных округов, которую она активно лоббировала, но не комментировала свое политическое будущее до окончания голосования.

Конгрессвумен выросла в политической семье Балтимора, позже переехала в Калифорнию, где и начала свою карьеру. В политику она пришла в 47, после многих лет, проведенных дома с пятью детьми.

Для республиканцев Нэнси Пелоси была одной из главных мишеней. В 2022-м это вылилось в нападение на ее мужа, когда вооруженный мужчина ворвался в их дом в поисках Пелоси. После штурма Капитолия 6 января конгрессвумен настояла на продолжении работы Конгресса, инициировала второй импичмент Дональду Трампу и создала комитет по расследованию событий.
