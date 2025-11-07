В Кыргызстане создадут инновационный фонд для развития цифровой инфраструктуры

В Кыргызстане создадут специальный фонд, направленный на развитие цифровой инфраструктуры, информационных технологий и связи. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина.

Согласно решению, утверждено положение о фонде инновационного развития цифровой инфраструктуры, IT и связи при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий.

Он будет заниматься поддержкой проектов в сфере цифровизации, внедрением новых решений, модернизацией телекоммуникаций, а также развитием сервисов, связанных с госуслугами и цифровой безопасностью.

Постановление вступит в силу через 15 дней.