24 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — проспект Чингиза Айтматова, дом № 80, улица Таш-Кумырская, дома № 2/1, 2/2, 6, 8, жилмассив «Жениш», отрезки улиц Троицкой, Лумумбы, село Нижняя-Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, Зеленая, Кыргызская, Логвиненко, Чагая, Курманалиева, Коллекторная, Полевая, Луговая, Фрунзе, Солнечная, Молодежная, Октябрская), переулок Советский, улицы Первомайская, Заводская, северная объездная дорога, село Кайырма (улица Городской);

9.30-13.30 — отрезки улиц Токтогула, Шопокова;

9.30-14.00 — 3-й микрорайон, дома № 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 7/1;

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 6, отрезки проспекта Жибек-Жолу, улицы Суюмбаева, переулка Семашко;

13.00-17.30 — отрезки улиц Балтинской, Кийизбаевой;

9.00-12.00 — улицы Тимура Фрунзе, Лущихина, Воровского, Льва Толстого;

9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Бадахшан, Жазира), «Ынтымак» (улица Чон-Арык);

13.00-17.00 — улицы Тимура Фрунзе, Гагарина, Тагылдыр-Тоо, Кырк-Кыз, улицы Боконбаева, Турусбекова;

10.00-18.00 — село Пригородное, жилмассив «Умут» (улицы Умут-18, 19, 20, 21).

2 Таласская область

9.00-18.00 — город Талас (улицы Крупская, Б.Баатыра, Киргизская, Калинина, новый роддом, улицы Мира, Куренкеева, Нуржанова, Оторбаева, спорткомплекс, «Билимкана»);

9.00-17.00 — села Чон-Кара-Буура, Ак-Жар.

3 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Лебединовка (проспекты Победы, Ленина, улицы Токмакская, 22 га, Боконбаева, Нарынская, Таласская, Угловая, Чуйская, Каджисайская, Кирова, Луганская, переулки Школьный, Чапаева, Узгенская, Кузнечная, Родниковая, Загорская, Манаса, Тянь-Шаньская, Северная, Ошская, Мичурина, Калинина, Колхозная), Кок-Жар (улицы Конур-Осмон, Уметалиева, Алымбаева), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, Новостройка, Проектируемая, жилмассивы «16 га», «Строительная», «Алиакбаров»), Ленинское (улица Восточная, тупик Алма-Атинский, улицы Коммунарская, Алма-Атинская, ПМК-3, Подгорная переулок Чуйский).

Жайылский РЭС

9.00-15.30 — села Эрик-Туу, Ири-Суу, Буденовка (школа);

9.00-16.00 — город Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, Фрунзенская, Первомайская, Труда, Школьная, Лермонтова, Оборонная, Олимпийская, Красноармейская, 8 Марта, Ломоносова, Ярославская, Комсомольская, Суворова, Центральная, Пржевальского, переулки Лермонтова, Узбекская), село Суусамыр;

13.00-15.00 — город Кара-Балта (улицы Крупская, Чкалова, Жайыл баатыра, Крылова, Пушкина Московская, Садовая, переулки Садовый, Фрунзенский, Чернышевского;

9.00-17.00 — село Кызыл-Дыйкан.

Кеминский РЭС

9.00-16.00 — урочище Кок-Адыр;

9.00-17.00 — ущелье Тарылган.

Кантский РЭС

9.00-18.00 — город Кант (улицы Ленина, Пржевальского, Марковского, Герцена, Валиханова, Салиева, Октябрьская, Некрасова, Люксембург, Пушкина, Горького, Набережная, МПС, Ишембаева, Абдраимова, Логвиненко, рынок, ОсОО «Кант Курулуш», ОМЗ «13 Кооператив»);

9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Пушкина, Ленина, дома № 266-490, 513-689, Алма-Атинская, дома № 113-205, Кирова, дома № 185-191, Чеченова, Набережная, дома № 1-53, Советская, дома № 84-229, Линейная, дома № 137-367, Юбилейная, Береговая, Фрунзе, дома № 402-672, Шевченко, жилмассив «Жаштык»).

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Петровка (улицы Центральная, Советская, Колхозная, Заводская, Гагарина, Водоемная), Беловодское (улицы Шевченко, Ленина, Степаненко, Калинина, Фрунзе, переулок Советский), Александровка (улицы Сокулукская, Луговая, Молодежная, Ванахума, Восточная, конец села Александровки, улицы Лалаза, Центральная, Фрунзе);

9.00-17.00 — села Беш-Терек, Ак-Башат, Темен-Суу, Чон-Арык, Бала-Айылчы, Кепер-Арык, Мураке.

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Манас (улицы Северная, Совхозная, Степная, Западная, Широкая, Комсомольская, Проектируемая, тупик Северный), Ак-Жол (улицы Дачная, Восточная, Фрунзе, Проектируемая, Школьная, Ынтымак, Госпитомник, Ак-Чий, Центральная, садовые товарищества «Кормовик», «Локомотивщик»), Комсомольское (улицы Проектируемая, Жанышбаева, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Тупик, Южная, Новая, Строительная), Учкун (улица Пионерская, жилмассивы «Учкун-2», «Кут»), Манас (животноводческий комплекс, улицы Бакинская, Лесхоз, Дача Су), город Шопоков (улицы Заводская, Октябрьская, Садовая, Кирпичная), села Саз (улица Ынтымак), Чат-Кол (улицы Восточная, Ленина, Первомайская, Набережная), Чат-Кол (водоснабжения);

9.00-16.00 — села Селекция (улица Проектируемая), Новопавловка (улицы Лавровых, Свердлова, Проектируемая);

9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Советская, Ала-Арчинская, Деповская);

10.00-17.00 — село Нижне-Чуйское (улицы Саратовская, Коммунистическая);

11.00-14.00 — поселок Северный (улицы Заводская, Северная);

9.00-12.00 — поселок Мирный.

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдовар, Чолок-Арык.

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Арал, заказник;

9.00-16.00 — город Токмок (улицы Кирпичная, Степная, Станционная, Тоголок Молдо, Свердлова, Боконбаева).

Иссык-Атинский РЭС