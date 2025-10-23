15:36
Камчыбек Ташиев открыл новый зал вольной борьбы «Мундуз ата» в Нарыне

В Нарыне состоялось открытие нового современного спортивного комплекса «Мундуз ата», построенного на средства местного инвестора, предпринимателя Айбека Монолова.

На церемонии открытия присутствовал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, который поздравил жителей города с важным событием.

«Созданы современные условия для воспитания здорового, образованного и сплоченного поколения, которое будет защищено от вредных привычек», — отметил он в своей речи.

По информации мэрии Нарына, новый зал станет базой для занятий вольной борьбой и даст возможность молодежи вести активный образ жизни и развивать спортивные навыки.

Ожидается, что комплекс поможет воспитать будущих чемпионов Кыргызстана.
