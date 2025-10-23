В городе Ош похоронили мать и детей, погибших при пожаре на улице Орозбекова

В Оше состоялись похороны шести человек, погибших в результате пожара, произошедшего на улице Орозбекова.

Как сообщили местные власти, на прощальной церемонии присутствовали мэр города Женишбек Токторбаев и председатель городского кенеша Болот Баетов, которые выразили соболезнования отцу семейства и пожелали ему стойкости и терпения.

Отец погибших детей прибыл из Республики Корея сегодня утром и принял участие в захоронении.

Чиновники подчеркнули, что семье будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, что накануне в Оше произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек.