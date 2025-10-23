12:32
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Общество

В городе Ош похоронили мать и детей, погибших при пожаре на улице Орозбекова

В Оше состоялись похороны шести человек, погибших в результате пожара, произошедшего на улице Орозбекова.

Как сообщили местные власти, на прощальной церемонии присутствовали мэр города Женишбек Токторбаев и председатель городского кенеша Болот Баетов, которые выразили соболезнования отцу семейства и пожелали ему стойкости и терпения.

Отец погибших детей прибыл из Республики Корея сегодня утром и принял участие в захоронении.

Чиновники подчеркнули, что семье будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, что накануне в Оше произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348205/
просмотров: 541
Версия для печати
Материалы по теме
Сорок погибших. МЧС призывает граждан КР соблюдать правила пожарной безопасности
Стрельба и пожар у парламента Сербии. Президент назвал произошедшее терактом
Почти половина пожаров в городе Ош из-за электроприборов — МЧС
Подробности трагедии в Оше: при пожаре в жилом доме погибли пять детей и мать
В городе Ош при пожаре погибли шесть человек
В городе Ош запустили мобильное приложение для оплаты за отопление
В Кыргызстане с начала 2025 года в пожарах погибло 34 человека
В городе Ош сменился начальник Патрульной службы милиции
Пожар в жилом доме в Оше: президент поручил сделать ремонт за счет средств мэрии
В городе Ош произошел пожар в многоэтажном жилом доме
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
23 октября, четверг
12:32
В 2024 году взаимная торговля в рамках ЕАЭС выросла на 9,1 процента В 2024 году взаимная торговля в рамках ЕАЭС выросла на ...
12:26
Отец Акжола Махмудова раскритиковал нового тренера сборной Кыргызстана
12:20
В школе № 111 установили камеры, ведущие прямо на открытые женские туалеты
12:09
На КПП «Ак-Жол» пресекли незаконный ввоз стоматологических имплантатов
12:08
Семья Турдакуна Усубалиева против переименования Кочкора в его честь