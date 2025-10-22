Парковаться на улице Токтогула нельзя. В мэрии Бишкека объяснили почему

В Бишкеке на улице Токтогула, на отрезке от бульвара Эркиндик до улицы Ибраимова, стоит знак «Работает эвакуатор», но в то же время на асфальте нанесена разметка для парковки. Об этом 24.kg сообщили горожане.

Автолюбители не всегда замечают знак и, видя разрешающую разметку, оставляют свой транспорт. Периодически приезжает эвакуатор и забирает такие машины.





Представители муниципалитета просят горожан и гостей столицы воздержаться от парковки на отрезке улицы Токтогула.