Парковаться на улице Токтогула нельзя. В мэрии Бишкека объяснили почему

В Бишкеке на улице Токтогула, на отрезке от бульвара Эркиндик до улицы Ибраимова, стоит знак «Работает эвакуатор», но в то же время на асфальте нанесена разметка для парковки. Об этом 24.kg сообщили горожане.
Автолюбители не всегда замечают знак и, видя разрешающую разметку, оставляют свой транспорт. Периодически приезжает эвакуатор и забирает такие машины.
начальника отдела парковок и стоянок МП «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» при мэрии столицы Улана Курманбекова, двусторонней улицу Токтогула сделали временно, пока ремонтируют участки других дорог. Ставить авто там нельзя. Тех, кто это сделал впервые и по незнанию, не наказывают, а вот машины злостных нарушителей эвакуируют.
Представители муниципалитета просят горожан и гостей столицы воздержаться от парковки на отрезке улицы Токтогула.