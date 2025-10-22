13:15
Общество

Число женщин, живущих рядом с зонами конфликта и гибнущих на войне, растет — ООН

Сегодня в мире насчитывается самое большое число активных вооруженных конфликтов с 1946 года, что оборачивается огромными страданиями для женщин и девочек. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

Согласно докладу генерального секретаря ООН о положении женщин, мире и безопасности за 2025 год, 676 миллионов женщин живут в пределах 50 километров от зон боевых действий. Это самый высокий показатель с 1990-х годов.

Число погибших среди женщин и детей выросло в четыре раза по сравнению с предыдущим двухлетним периодом.

В докладе также говорится, что во всем мире за два года на 87 процентов увеличилось число случаев сексуального насилия, связанного с конфликтами.

«Несмотря на многочисленные доказательства того, что участие женщин в переговорных процессах делает мир более стабильным, они по-прежнему почти полностью отстранены от принятия решений. В 2024 году в девяти из десяти мирных процессов не участвовала ни одна женщина-переговорщик. Женщины составляли лишь 7 процентов переговорщиков и 14 процентов посредников во всем мире», — говорится в сообщении.

Доклад также указывает на то, что хотя мировые военные расходы превысили $2,7 триллиона в 2024 году, женские организации в зонах конфликтов получили лишь 0,4 процента помощи. Многие из них находятся на грани закрытия из-за нехватки финансирования.
