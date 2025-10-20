Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр времени

Министерство государственной безопасности Китая заявило, что Агентство национальной безопасности США (NSA) на протяжении нескольких лет проводило кибератаки на Национальный центр времени КНР. По данным ведомства, атаки велись с 2022 по 2024 год и затронули внутренние системы учреждения, включая ключевую систему синхронизации времени.

Как передает Reuters со ссылкой на китайские спецслужбы, атаки начались со взлома мобильных устройств сотрудников, а затем распространились на серверы центра. По данным издания, хакеры использовали 42 специализированных инструмента для проникновения в сети организации, отвечающей за поддержание точного времени в стране. Центр играет ключевую роль в обеспечении стабильной работы телекоммуникационных сетей, финансовых систем и электроснабжения. В ведомстве заявили, что атаки могли вызвать масштабные сбои в инфраструктуре.

Китайская сторона утверждает, что располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности NSA, однако их содержание пока не обнародовано.

Власти США официальных комментариев по обвинениям не предоставили. Эксперты отмечают, что инцидент отражает обострение киберпротивостояния между Вашингтоном и Пекином.