Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр времени

Министерство государственной безопасности Китая заявило, что Агентство национальной безопасности США (NSA) на протяжении нескольких лет проводило кибератаки на Национальный центр времени КНР. По данным ведомства, атаки велись с 2022 по 2024 год и затронули внутренние системы учреждения, включая ключевую систему синхронизации времени.
Как передает Reuters со ссылкой на китайские спецслужбы, атаки начались со взлома мобильных устройств сотрудников, а затем распространились на серверы центра. По данным издания, хакеры использовали 42 специализированных инструмента для проникновения в сети организации, отвечающей за поддержание точного времени в стране. Центр играет ключевую роль в обеспечении стабильной работы телекоммуникационных сетей, финансовых систем и электроснабжения. В ведомстве заявили, что атаки могли вызвать масштабные сбои в инфраструктуре.
Китайская сторона утверждает, что располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности NSA, однако их содержание пока не обнародовано.
Власти США официальных комментариев по обвинениям не предоставили. Эксперты отмечают, что инцидент отражает обострение киберпротивостояния между Вашингтоном и Пекином.
Национальный центр времени КНР (National Time Service Center) — научное учреждение Китайской академии наук, отвечающее за хранение и передачу эталонного времени по всей стране. Центр синхронизирует работу телекоммуникационных сетей, энергетической инфраструктуры, транспортных систем и финансовых операций. Он играет ключевую роль в обеспечении стабильности связи, точности навигации и безопасности критически важных объектов. Центр расположен в Сиане и является стратегическим объектом национальной инфраструктуры Китая.