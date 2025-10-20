В Узгене начали строить больницу стоимостью 1,35 миллиарда сомов на 380 коек

В Узгене стартовало строительство современной больницы на 380 мест, общая стоимость проекта составляет 1 миллиард 350 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба полпредства.

Ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе рабочей поездки в Узгенский район встретился с местными жителями и ознакомился с состоянием районного Центра общей врачебной практики. После осмотра принято решение построить новое медицинское учреждение взамен действующего центра.

Как отмечают власти, рост численности населения Узгена увеличил потребность в медицинских услугах, и существующая инфраструктура уже не справляется с нагрузкой. Для решения этой проблемы Министерство здравоохранения разработало проект строительства новой больницы стоимостью 1,35 миллиарда сомов.

Согласно распоряжению президента № 291 от 3 сентября 2025 года, финансирование проекта выделено из Стабилизационного фонда.

Возведением объекта займется государственное предприятие «Кыргызстройсервис», подведомственное управлению делами главы государства.