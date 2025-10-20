12:36
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

В Узгене начали строить больницу стоимостью 1,35 миллиарда сомов на 380 коек

В Узгене стартовало строительство современной больницы на 380 мест, общая стоимость проекта составляет 1 миллиард 350 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба полпредства.

Ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе рабочей поездки в Узгенский район встретился с местными жителями и ознакомился с состоянием районного Центра общей врачебной практики. После осмотра принято решение построить новое медицинское учреждение взамен действующего центра.

Как отмечают власти, рост численности населения Узгена увеличил потребность в медицинских услугах, и существующая инфраструктура уже не справляется с нагрузкой. Для решения этой проблемы Министерство здравоохранения разработало проект строительства новой больницы стоимостью 1,35 миллиарда сомов.

Согласно распоряжению президента № 291 от 3 сентября 2025 года, финансирование проекта выделено из Стабилизационного фонда.

Возведением объекта займется государственное предприятие «Кыргызстройсервис», подведомственное управлению делами главы государства. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347759/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина потребовал от чиновников полного нейтралитета на выборах
Председатель кабмина вручил награды за вклад в реформу выборов в Кыргызстане
В кабмине обсудили стабильность поставок топлива на внутренний рынок Кыргызстана
Кабмин перевел операции с драгоценными металлами и камнями в цифровой формат
Кабмин расширил льготы при ввозе спецтоваров для людей с инвалидностью
Рост пособий и бюджет в 23 миллиарда сомов. В КР отметили столетие Минтруда
В Кыргызстане начато строительство первого базальтового завода
В КР создают ОАО «Фонд зеленого финансирования» для поддержки экопроектов
Президент подписал закон о реформе лизинговой системы Кыргызстана
Кабмин снизил НДС на местную сельхозпродукцию на 80 процентов до 2030 года
Популярные новости
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
Часть Бишкека останется без газа на&nbsp;несколько дней Часть Бишкека останется без газа на несколько дней
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
20 октября, понедельник
12:20
В аэропорту Гонконга самолет выкатился с полосы, столкнулся с авто и упал в море В аэропорту Гонконга самолет выкатился с полосы, столкн...
12:15
Выявлены грубые нарушения при строительстве жилого комплекса «Мадина резиденс»
12:08
За езду на пастбищных землях водителям эндуро-мотоциклов наложены штрафы
12:05
«Бишкектеплоэнерго»: Оборудование на старте, готовы дать тепло
11:52
В Узгене начали строить больницу стоимостью 1,35 миллиарда сомов на 380 коек