В Бишкеке 16 октября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +22 градуса.

Отключение света, газа, воды

9.30-15.00 — отрезок улицы Абдыкадырова (район Малого Чуйского канала);

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 9, улицы Гоголя, дома № 24, 28, 28а, Токтогула, дом № 28, Ибраимова, дом № 113;

9.30-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Белорусской, Койбагарова, переулок Койташский;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак Марал, Чортекова, Тулпар Таш, Кривоносова, Мин-Куш, Кара-Коо), бульвар Молодой Гвардии, дом № 37, жилмассивы «Ала-Тоо» (улица Улук-Тоо), «Тынчтык»;

9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, Зеленая, Кыргызская, Логвиненко, Чагая, Курманалиева, Коллекторная, Полевая, Луговая, Фрунзе, Солнечная, переулки Советский, Первомайский, Заводской), жилмассив «Жениш» (улицы Пригородная 1-3-4, Боталиева-1-2-3-6, Молдокунова).

16-17 октября — улицы Жукеева-Пудовкина, Токомбаева, Сухэ-Батора, Юнусалиева, Безымянная;

13-17 октября — улица Ибраимова, проспект Жибек Жолу, улица Суюмбаева, проспект Чуй, улицы Осмонкула, Московская, Токтогула, Абдрахманова.

Памятные даты

Всемирный день продовольствия

Провозглашен в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН.

Главная цель — повышение уровня осведомленности населения в отношении продовольственной проблемы, существующей в мире. А еще сегодняшняя дата — это повод задуматься над тем, что сделано и что еще предстоит сделать для решения глобальной проблемы — избавления человечества от голода, недоедания и нищеты.

16 октября 1945-го образована Организация продовольствия и сельского хозяйства ООН.

Всемирный день хлеба

Выбор даты связан также с образованием FAO. Учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.

Всемирный день хлеба — это не только повод рассказать о проблеме голода на планете, но и профессиональный праздник работников данной отрасли, и, конечно же, дань уважения продукту, когда чествуют и всех профессионалов, связанных с производством хлеба.

Всемирный день анестезии

Всемирный день анестезии традиционно считают своим профессиональным праздником анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины.

Вместе с развитием общества совершенствовались знания и в области медицины, в том числе и в анестезиологии, что в итоге привело к ее выделению в отдельную ветвь медицины, которая сейчас неотъемлемо сопровождает не только хирургию, но и психиатрию, и наркологию, и другие области медицины.

День шефа

Профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней.

В 1958 году Патриция Хароски, работавшая секретарем в американской компании State Farm Insurance Company, предложила учредить новый праздник, посвященный чествованию любимого руководителя. В 1962-м этот праздник официально утвержден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером.

Традицию празднования Дня шефа поддержали и другие страны. Праздник распространился по всему миру.

В этот день полагается вспомнить, что руководитель — это профессия, что это работа без отдыха, ответственность за каждый шаг, за каждое слово, за благополучие подчиненных ему людей.

Люди, которые меняли мир

Умер политический деятель Кыргызстана Аманбек Карыпкулов

Родился в 1939-м в селе Кара-Суу Таласской области.

Избирался депутатом нескольких созывов Верховного Совета Киргизской ССР, был председателем Верховного Совета Киргизской ССР.

С 1996 по 2001 год возглавлял Кыргызскую государственную телерадиовещательную компанию. Затем назначен на должность руководителя администрации президента Кыргызской Республики.

С 2002 по 2005 год являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Турецкой Республике и Республике Македония.

Совмещал работу на государственной службе с научной деятельностью.

Автор более 80 научных работ по философии, в том числе 8 научных монографий. Академик, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики. Лауреат Государственной премии КР в области науки.

Внес огромный вклад в развитие народного образования, науки, государственного управления и дипломатии страны.

Умер 16 октября 2008-го.

