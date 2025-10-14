10:46
Общество

МЧС подключат к обеспечению общественной безопасности и защите границ страны

Кабинет министров принял постановление, вносящее изменения в документ «О некоторых вопросах МЧС».

Решение принято во исполнение указа президента Садыра Жапарова, который утвердил положение о взаимодействии силовых структур при обеспечении общественной безопасности и защите территориальной целостности страны.

Согласно изменениям, МЧС теперь предоставлено право участвовать в мероприятиях по обеспечению общественной безопасности и территориальной целостности государства с учетом принципа взаимозаменяемости силовых ведомств.

Как отметили в кабмине, это позволит улучшить координацию действий экстренных и силовых структур, повысить эффективность реагирования на чрезвычайные и кризисные ситуации, а также укрепить систему национальной безопасности.

Исполнение постановления будет осуществляться в пределах предусмотренных бюджетных средств и штатной численности МЧС.

Документ вступает в силу через 10 дней.
