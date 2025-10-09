10 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-13.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Тон, Ой-Терскен, Ахунбаева, 7 Апреля, Жени-Жок, Кок-Жар, Конорчок);

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 8;

9.30-17.30 — отрезки улиц Целиноградской, Лермонтова, Шуберта;

13.00-16.00 — отрезки улиц Токомбаева, Жукеева-Пудовкина;

9.00-12.00 — жилмассив «Ак -Ордо» (улицы Ак Булак, Тулпар, Чынар), отрезки улиц Чуй- 49-50-51-52-53-54-55, Профессора Зимы, Площадь;

9.00-17.00 — улица Джунусалиева, дома № 62, 64, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак Марал, Чортекова, Ахунбаева, 27 линия), отрезки улиц Дэн Сяопина, Бородина, переулки Карульский, Оттукский, жилмассивы «Чон-Арык» (улица Семетей), «Ала-Арча» (улицы Горная, Баха);

12.00-15.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Арпа, Солтон Сары);

14.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Репина, Садырбаева, Кунназарова, 27-я;

15.00-17.00 — жилмассив «Ак -Ордо» (улицы Бар Булак, Талант, Бугу-Эне);

9.00-18.00 — село Пригородное, жилмассив «Умут» (улицы Жаштык, Мыскал, Умут-8-14-15), село Маевка (улицы Набережная, Тепличная, Полевая, Ала-Арчинская, Садовая, Молодежная, Набережная, Арычная, Новая, Полевая, Молодогвардейская, Садовая, Октябрьская, Ала-Арчинская, Курманалиева, 8-Марта, Тепличная, средняя школа);

13.00-18.00 — жилмассив «Щербакова» (улицы Улукман, Залкар), улица Лумумбы, дом № 78.

2 Нарынская область

9.30-18.00 — село Чолок-Кайын;

9.00-17.00 — села Кочкор, Исакеев, Казарман.

3 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Уметалиева, Конур Осмон, Майрам, 7 Апреля, Карагул-Акмата, Егимбаева, Кыяла, Сейтек, Алымбаева, Салкына, Маликова, Жапаров, садовое товарищество «Строитель», район Панорамы, улицы Ахметов, Чыныбаев, Достук, Сарыбагышов, Чон-Багыш, Уметалиева, жилмассив «10/58», улица Чокморова, 254 контур, 24 га), Беш-Кунгей (улица Дачи лесхоз, жилмассивы «Проектируемая», «Чон-Багыш», «Новостройка»), Карла Маркса (улицы Первомайская, Молодежная, Комсомольская, МТФ, Пушкина, Пионерская, Октябрьская, Гагарина, 22 партсъезда, Набережная, Крупской, Гоголя, Герцена, Ленина, Куйбышева, Звездная, Веселая, Киевская, Шоссейная, Садовая, Максима Горького, Крылова, Калинина, Кулатаева, Фабричная, жилмассив «44га», улицы Озерное, Лермонтова, Школьная), Кок-Жар (улицы Нурманбетова, БЧК Южный, Проектируемая, Табылды), Таш-Добо (улицы Октябрьская, Школьная).

Жайылский РЭС

9.00-15.30 — город Кара-Балта (улицы Ломоносова, Ярославская, Комсомольская, Оберонная), дачи «Садовод», АБЗ;

9.00-16.00 — село Петропавловка;

9.00-17.00 — село Кичи-Кемин.

Кантский РЭС

9.00-18.00 — город Кант (улицы Марковского, Некрасова, Валиханова, Герцена, Набережная, Салиева, Ленина, Пржевальского, Пушкина, Октябрьская, Люксембург, МПС, Ишембаева, Абдраимова, Горького, Логвиненко, рынок, ОсОО «Кант Курулуш», ОМЗ «13 Кооператив»;

9.00-17.00 — села Милянфан, Люксембург (улицы Гагарина, Токмакская), Нижний Норус.

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Солнечная, Юбилейная), Петровка (улица Заводская, мечеть, улицы Гагарина, Центральная, Советская, Колхозная, Водоемная, Шевченко, Степаненко, Калинина, Фрунзе, переулки Советский, Ленина);

7.00-17.00 — село Беш-Терек (улицы Центральная, Школьная).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (жилмассив «Алтын-Ордо», улицы Колхозная, Комсомольская, Ала-Арчинская, Кирова, Бейшеналиева, Свердлова, Советская, Димитрова, Маяковского, Учительская, Фрунзе, Чапаева, Ворошилова, Громовой, Садовая, Лавровых, Ахунбаева, Почтовая, Школьная, Корсаковых, Баетова, Южная, Манаса, Степная, Железнодорожная,детский сад, улицы Кара-Жыгач, Кара-Буура, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Проектируемая, Сон-Кол, Гоголя, Таласская, Северная, Ынтымак, Кара-Шоро, Кызыл-Жар, Чолпон-Ата, Биримдик, Ак-Шоола, Баян, Жакшылык, Береке, Достук, Тан-Шоола, Ырыскы, Деповская, Эне-Сай, Керме-Тоо, Мектеп, Акиш уулу Темирбек, Актилек, Нур, Эргеш-Ата, Маматемин-Ата, Арсланбап, Ийгилик, МТФ-2, Кыргызстан, Сары-Озон Тасма, Адилет, Сулайман-Тоо, Хан-Тенири, Алтын-Казык, Жетиген, Доолот, Крупская), Шалта (улицы Иманалы, Алмалу, Боромбаева, Шабданалы, Осмона, Ленина, Шопокова, Комсомольская, Раимбаева, МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова), город Шопоков (улицы Вокзальная, Железнодорожная), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова), села Сокулук (улицы Разная, 2 Плотина, ОсОО «Евразийская Птицефабрика», улицы Ошская, 27 Партия съезда, Пак Алексея), Джаны-Джер (улица Лесная);

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Замандаш, Абшыр-Ата, Проектируемая, Жайлообаева, Жакшылык, Койбакова, Беш-Таш);

12.00-18.00 — село Новопавловка (жилмассивы «Ак-Ордо», «Эркин-Тоо», «Ала-Тоо новостройка», «Алтын-Ордо», контуры 498, 484);

9.30-17.00 — села Камышановка (улицы Белинского, Фрунзе, Комсомольская, Западная, Карасуйская, Школьная, Восточная, Пионерская, Больничная, Чуйская, Молодежная, Спортивная, Мира), Нижне-Чуйское (улицы Саратовская, Западная, Зеленая, Аэродромная, Фрунзе, Чуйская, Джамбульская, Дачная, Киевская, Токтогула, Тельмана, переулок Зеленый).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Эркин-Сай (улицы Тоголок Молдо, Токтогула), Чалдовар (улица Советская), Первомайское.

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — район Промзоны, газозаправка АГЗС, села Чуй (улицы Береговая, Мельничная, Мичурина, район РОВД, улицы Сансызбаева, Новая, Межевая, Зеленая, район дома культуры, улицы Бригадная, Чайная, район магазина «Народный»), Ак-Бешим-1.

9.00-16.00 — город Токмок (3-й микрорайон, улица 50 лет Киргизии, дома № 5, 3, 1-й микрорайон, дом № 10, район лицея «Сапат», улицы Вальцовая, Мельничная).

Иссык-Атанский РЭС

9.00-18.00 — села Сын-Таш, Тельман, Кызыл-Арык, Жетиген, Аксай;

9.00-17.00 — село Ивановка, ДЭУ.

4 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область