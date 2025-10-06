7 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 11, 11-й микрорайон, дома № 12/1, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, микрорайон «Учкун» (улицы Мырзаке, Аксы, Чымындык, Уч-Тулга, Мин-Булак, проспект Чуй, дома № 1, 2, 3, 4, 5);
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Бурана, Сакеева), улица Ахунбаева, дом № 189, отрезки улиц Раззакова, Орозбекова, жилмассив «Селекция», отрезок улицы Кожомкулова (Онежская);
- 9.00-18.00 — села Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Белинского, Фрунзе), Мраморное (улицы Мраморное Новая, Ак-Чий, Юбилейное, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген, новостройка, школа, детский сад, айыл окмоту, ГСВ, насос для поливной воды, воинская часть, микрорайон «Достук», дом № 2/9;
- 13.00-18.00 — улица Кокчетавская, дом № 59 (швейный цех).
2Нарынская область
- 9.00-17.00 — город Нарын (улицы Достук, Орто-Нура);
- 10.00-17.00 — село Кадыралы.
3Таласская область
- 9.00-17.00 — село Бакай-Ата.
4Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы 22-го партсъезда, Ленина, Шоссейная), Лебединовка (улицы Тянь-Шаньская, Северная, Ошская, Родниковая, Узгенская, Боконбаева, Нарынская), микрорайон «Учкун» (улица Манас), села Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская), Заречное (улица Юбилейная, переулок Аламединский, улицы Ала-Арчинская, Набережная, Таласская, Сокулукская, Заречное, жилмассив «3, 5га», улица Садовая), Сарбан (улицы Тогуз-Булак, Адигине), Джал (улицы Проектируемая, Интернациональная, 60 лет СССР, лагерь), Гроздь (улица Садовая).
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кара-Балта, села Буденовка, Алтын, Суусамыр.
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Кичи-Кемин.
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Интернациональное, Боз-Бармак, Жарбаш;
- 10.00-16.00 — село Туз (улицы Мусаходжаева, Максутбаева, Чекирова);
- 9.00-18.00 — села Милянфан, Нижний-Норус.
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Александровка (улица Колхозная), Беш-Терек (улицы Садовая, 50 лет Октября, Школьная);
- 9.00-18.00 — село Ак-Суу (улица Южная);
- 13.00-15.00 — село Беш-Корук.
Сокулукский РЭС
- 9.30-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Больничная, МТФ, Садовая, Чолпонкулова, Сагынбаева, переулки Сагымбаева, Советская, Северная, Восточная, Школьная, Полевой Стан, Спортивная, Западная, Шоссейная), Заря (улица Сокулукская);
- 9.00-17.00 — села Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, Ашымкан, Астаркул, Сатке, Новая Курба, Жыламыш, кошара), Жыламыш (улицы Водозабор, Байтору Сад-Огород), дачи (садовые товарищества «Глория», «Качкын-Булак», «Белек», «Восход», «Виктория»);
- 9.00-18.00 — село Новопавловка (жилмассив «Алтын-Ордо», улицы Свердлова, Кара-Жыгач, Кара-Буура, Лавровых, Проектируемая, Степная, Садовая, Гоголя, Таласская, Северная, Ынтымак, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Кол, Кызыл-Жар, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Баян, Жакшылык, Береке, Биримдик, Достук, Корсаковых, Тан-Шоола, Фрунзе, Ырыскы).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Вознесеновка (улицы Ворошилова, Жаштык, Первомайская, Советская, Вишневая, Фрунзе, Ленина, Кирова, Калинина, Гоголя, Комсомольская, Полевая, Пушкина, Октябрьская), Эркин-Сай (улицы Токтогула, Толокул Молдо).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмок (улицы Мичурина, Островная, Абая, Победы, Логвиненко, Гоголя, Дунларова, Вишневая, Герцена, Казахстанская, 3-й микрорайон, дом № 18), село Калиновка (улица Ленина), поселок Винсовхоз (улицы Пржевальского, Северная), села Калыгул, Бурана, башня Бурана.
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-19.00 — село Карагай-Булак, ущелье Иссык-Ата, кошары, курорт «Иссык-Ата»;
- 9.00-17.00 — село Ивановка (ДЭУ).