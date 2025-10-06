19:17
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Общество

7 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 11, 11-й микрорайон, дома № 12/1, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, микрорайон «Учкун» (улицы Мырзаке, Аксы, Чымындык, Уч-Тулга, Мин-Булак, проспект Чуй, дома № 1, 2, 3, 4, 5);
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Бурана, Сакеева), улица Ахунбаева, дом № 189, отрезки улиц Раззакова, Орозбекова, жилмассив «Селекция», отрезок улицы Кожомкулова (Онежская);
  • 9.00-18.00 — села Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Белинского, Фрунзе), Мраморное (улицы Мраморное Новая, Ак-Чий, Юбилейное, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген, новостройка, школа, детский сад, айыл окмоту, ГСВ, насос для поливной воды, воинская часть, микрорайон «Достук», дом № 2/9;
  • 13.00-18.00 — улица Кокчетавская, дом № 59 (швейный цех).
2
Нарынская область
  • 9.00-17.00 — город Нарын (улицы Достук, Орто-Нура);
  • 10.00-17.00 — село Кадыралы.
3
Таласская область
  • 9.00-17.00 — село Бакай-Ата.
4
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы 22-го партсъезда, Ленина, Шоссейная), Лебединовка (улицы Тянь-Шаньская, Северная, Ошская, Родниковая, Узгенская, Боконбаева, Нарынская), микрорайон «Учкун» (улица Манас), села Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская), Заречное (улица Юбилейная, переулок Аламединский, улицы Ала-Арчинская, Набережная, Таласская, Сокулукская, Заречное, жилмассив «3, 5га», улица Садовая), Сарбан (улицы Тогуз-Булак, Адигине), Джал (улицы Проектируемая, Интернациональная, 60 лет СССР, лагерь), Гроздь (улица Садовая).

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта, села Буденовка, Алтын, Суусамыр.

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Кичи-Кемин.

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Интернациональное, Боз-Бармак, Жарбаш;
  • 10.00-16.00 — село Туз (улицы Мусаходжаева, Максутбаева, Чекирова);
  • 9.00-18.00 — села Милянфан, Нижний-Норус.

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (улица Колхозная), Беш-Терек (улицы Садовая, 50 лет Октября, Школьная);
  • 9.00-18.00 — село Ак-Суу (улица Южная);
  • 13.00-15.00 — село Беш-Корук.

Сокулукский РЭС

  • 9.30-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Больничная, МТФ, Садовая, Чолпонкулова, Сагынбаева, переулки Сагымбаева, Советская, Северная, Восточная, Школьная, Полевой Стан, Спортивная, Западная, Шоссейная), Заря (улица Сокулукская);
  • 9.00-17.00 — села Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, Ашымкан, Астаркул, Сатке, Новая Курба, Жыламыш, кошара), Жыламыш (улицы Водозабор, Байтору Сад-Огород), дачи (садовые товарищества «Глория», «Качкын-Булак», «Белек», «Восход», «Виктория»);
  • 9.00-18.00 — село Новопавловка (жилмассив «Алтын-Ордо», улицы Свердлова, Кара-Жыгач, Кара-Буура, Лавровых, Проектируемая, Степная, Садовая, Гоголя, Таласская, Северная, Ынтымак, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Кол, Кызыл-Жар, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Баян, Жакшылык, Береке, Биримдик, Достук, Корсаковых, Тан-Шоола, Фрунзе, Ырыскы).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Вознесеновка (улицы Ворошилова, Жаштык, Первомайская, Советская, Вишневая, Фрунзе, Ленина, Кирова, Калинина, Гоголя, Комсомольская, Полевая, Пушкина, Октябрьская), Эркин-Сай (улицы Токтогула, Толокул Молдо).

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмок (улицы Мичурина, Островная, Абая, Победы, Логвиненко, Гоголя, Дунларова, Вишневая, Герцена, Казахстанская, 3-й микрорайон, дом № 18), село Калиновка (улица Ленина), поселок Винсовхоз (улицы Пржевальского, Северная), села Калыгул, Бурана, башня Бурана.

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-19.00 — село Карагай-Булак, ущелье Иссык-Ата, кошары, курорт «Иссык-Ата»;
  • 9.00-17.00 — село Ивановка (ДЭУ).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346146/
просмотров: 479
Версия для печати
Материалы по теме
6 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
5 октября: где в Бишкеке отключат свет
4 октября: где в Бишкеке отключат свет
3 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
2 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
1 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 сентября: где в Бишкеке отключат свет
22 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
20 сентября: где в Бишкеке отключат свет
19 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
6 октября, понедельник
19:09
Меркель возложила ответственность за войну в Украине на Польшу и страны Балтии Меркель возложила ответственность за войну в Украине на...
18:59
Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
18:44
Мировые цены на продовольствие снизились в сентябре
18:30
7 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:13
У более чем 300 миллионов человек в мире нет дома — ООН