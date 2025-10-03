11:14
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.07
Общество

Аудит бюджета Оша за 2023 год. Выявлены нарушения на более чем 5 миллиардов

Счетная палата Кыргызской Республики под руководством аудитора Бадахшана Рыскулиева провела аудит соответствия формирования и исполнения местного бюджета Оша за 2023 год, а также деятельности муниципальных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно результатам аудита, уточненный объем городского бюджета составил 3 миллиарда 224,2 миллиона сомов. Однако доходная часть выполнена лишь на 92,7 процента, что на 235,6 миллиона сомов меньше запланированного. Особенно низкими оказались показатели по подоходному налогу и арендным платежам.

Расходная часть также не была выполнена полностью и составила только 91,8 процента. Средства в сферах социальной защиты и образования использовались не в полном объеме.

В целом в ходе аудита выявлены нарушения и финансовые недостатки на 5 миллиардов 658,9 миллиона сомов. Из них 1 миллиард 952,6 миллиона подлежат восстановлению, однако на сегодня возмещено лишь 31,2 миллиона сомов.

Счетной палаты
Фото Счетной палаты. Аудит в Оше

Основные нарушения связаны с неточным ведением бухгалтерского учета и отчетности, недостатками в сфере закупок, нецелевым использованием имущества и недостачей товарно-материальных ценностей на 2,9 миллиона сомов.

Коллегия Счетной палаты направила мэрии Оша и соответствующим органам рекомендации по устранению выявленных недостатков и обеспечению полного и эффективного исполнения местного бюджета. Также результаты аудита передаются в Генеральную прокуратуру для правовой оценки.

Справка

Аудит соответствия направлен на оценку не только законности использования государственных и муниципальных ресурсов, но и их эффективности. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345847/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
В Минобразования обнаружены нарушения на сотни миллионов сомов — итоги аудита
В Соцфонде прокомментировали данные Счетной палаты о выявленных нарушениях
Вымогательство взятки. ГКНБ задержал еще одного инспектора Счетной палаты
Аудит выявил нарушения в отчетности и мониторинге кредитов Фонда развития
Госбанк развития не выплатил 9,8 миллиарда сомов за «Альфа Телеком» в срок
Кабмин не в курсе. Глава «Кыргызиндустрии» получал зарплату в 170 тысяч сомов
В законы о Национальном банке и Счетной палате внесены изменения
Скоро посадим инспекторов и руководителей Счетной палаты — Камчыбек Ташиев
Финаудит 29 городов. Выявлены нарушения на 140 миллионов сомов
По итогам 2024 года Счетная палата выявила нарушения на 13 миллиардов сомов
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Бизнес
СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на&nbsp;карту MJunior для вашего ребенка СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка
MEGA и&nbsp;столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг MEGA и столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг
В&nbsp;Токмаке откроют индустриальный парк и&nbsp;начнут производство автомобиля Muras В Токмаке откроют индустриальный парк и начнут производство автомобиля Muras
Акция &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;МПЦ: из&nbsp;осени&nbsp;&mdash; прямо на&nbsp;бархатный Фукуок Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
3 октября, пятница
11:11
Швейцарская компания Swisscows хочет открыть банк в Кыргызстане Швейцарская компания Swisscows хочет открыть банк в Кыр...
11:08
Цена золота достигла нового исторического рекорда — $3 тысячи 850 за унцию
11:06
В Бишкеке пройдут агропромышленная выставка и продовольственная ярмарка
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 октября
10:58
Аудит бюджета Оша за 2023 год. Выявлены нарушения на более чем 5 миллиардов