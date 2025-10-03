Аудит бюджета Оша за 2023 год. Выявлены нарушения на более чем 5 миллиардов

Счетная палата Кыргызской Республики под руководством аудитора Бадахшана Рыскулиева провела аудит соответствия формирования и исполнения местного бюджета Оша за 2023 год, а также деятельности муниципальных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно результатам аудита, уточненный объем городского бюджета составил 3 миллиарда 224,2 миллиона сомов. Однако доходная часть выполнена лишь на 92,7 процента, что на 235,6 миллиона сомов меньше запланированного. Особенно низкими оказались показатели по подоходному налогу и арендным платежам.

Расходная часть также не была выполнена полностью и составила только 91,8 процента. Средства в сферах социальной защиты и образования использовались не в полном объеме.

В целом в ходе аудита выявлены нарушения и финансовые недостатки на 5 миллиардов 658,9 миллиона сомов. Из них 1 миллиард 952,6 миллиона подлежат восстановлению, однако на сегодня возмещено лишь 31,2 миллиона сомов.

Основные нарушения связаны с неточным ведением бухгалтерского учета и отчетности, недостатками в сфере закупок, нецелевым использованием имущества и недостачей товарно-материальных ценностей на 2,9 миллиона сомов.

Коллегия Счетной палаты направила мэрии Оша и соответствующим органам рекомендации по устранению выявленных недостатков и обеспечению полного и эффективного исполнения местного бюджета. Также результаты аудита передаются в Генеральную прокуратуру для правовой оценки.

Справка

Аудит соответствия направлен на оценку не только законности использования государственных и муниципальных ресурсов, но и их эффективности.