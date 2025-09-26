Впервые за историю Академии управления проводится крупная реконструкция

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев посетил Академию госуправления при президенте имени Абдрахманова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках рабочей поездки чиновник осмотрел учебные корпуса, ознакомился с ходом капитального ремонта и модернизации зданий. Руководство академии предоставило информацию о текущих этапах проекта и планах на ближайшее время.

Отмечается, что за всю историю академии столь масштабные работы по реконструкции проводятся впервые.

Кроме того, между Минстроем и руководством академии состоялся обмен мнениями по вопросам качественного и своевременного завершения реконструкции, а также оказания необходимой технической поддержки.

Министерство строительства продолжает работу, направленную на обновление значимых объектов в сфере образования и обеспечение прозрачного и качественного выполнения каждого проекта.