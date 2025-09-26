Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов

Кабинет министров внес изменения в порядок определения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. Соответствующее постановление принято для повышения эффективности тарифного регулирования в этой сфере.

Что изменилось:

Водоканалы и предприятия водоотведения официально признаны субъектами естественной монополии и подлежат госрегулированию.

Тарифы должны формироваться исходя из экономически обоснованной себестоимости, включающей расходы на обслуживание систем, модернизацию и погашение кредитов международных финансовых институтов.

Местные кенеши получили право устанавливать дифференцированные тарифы: отдельно для населения, бюджетных организаций и остальных потребителей. Допускается и упрощенная схема с двумя категориями.

Введена формула расчета тарифа с учетом планируемых объемов потребления и коэффициентов.

Для крупных потребителей, использующих большие объемы воды в коммерческих целях, может применяться повышающий коэффициент от 1 до 3. Его величину будут определять местные органы власти.

Кроме того, документ уточняет состав себестоимости, вводит новые правила учета административных и цеховых расходов, а также закрепляет возможность предприятий направлять экономию на развитие, модернизацию и премирование сотрудников (в пределах 10 процентов от сэкономленных средств).

Постановление вступает в силу через 10 дней.