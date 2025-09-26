Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов

Кабинет министров внес изменения в порядок определения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. Соответствующее постановление принято для повышения эффективности тарифного регулирования в этой сфере.
Что изменилось:
- Водоканалы и предприятия водоотведения официально признаны субъектами естественной монополии и подлежат госрегулированию.
- Тарифы должны формироваться исходя из экономически обоснованной себестоимости, включающей расходы на обслуживание систем, модернизацию и погашение кредитов международных финансовых институтов.
- Местные кенеши получили право устанавливать дифференцированные тарифы: отдельно для населения, бюджетных организаций и остальных потребителей. Допускается и упрощенная схема с двумя категориями.
- Введена формула расчета тарифа с учетом планируемых объемов потребления и коэффициентов.
- Для крупных потребителей, использующих большие объемы воды в коммерческих целях, может применяться повышающий коэффициент от 1 до 3. Его величину будут определять местные органы власти.
Кроме того, документ уточняет состав себестоимости, вводит новые правила учета административных и цеховых расходов, а также закрепляет возможность предприятий направлять экономию на развитие, модернизацию и премирование сотрудников (в пределах 10 процентов от сэкономленных средств).
Постановление вступает в силу через 10 дней.