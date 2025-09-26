11:17
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Общество

Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов

Фото из интернета. Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов

Кабинет министров внес изменения в порядок определения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. Соответствующее постановление принято для повышения эффективности тарифного регулирования в этой сфере.

Что изменилось:

  • Водоканалы и предприятия водоотведения официально признаны субъектами естественной монополии и подлежат госрегулированию.
  • Тарифы должны формироваться исходя из экономически обоснованной себестоимости, включающей расходы на обслуживание систем, модернизацию и погашение кредитов международных финансовых институтов.
  • Местные кенеши получили право устанавливать дифференцированные тарифы: отдельно для населения, бюджетных организаций и остальных потребителей. Допускается и упрощенная схема с двумя категориями.
  • Введена формула расчета тарифа с учетом планируемых объемов потребления и коэффициентов.
  • Для крупных потребителей, использующих большие объемы воды в коммерческих целях, может применяться повышающий коэффициент от 1 до 3. Его величину будут определять местные органы власти.

Кроме того, документ уточняет состав себестоимости, вводит новые правила учета административных и цеховых расходов, а также закрепляет возможность предприятий направлять экономию на развитие, модернизацию и премирование сотрудников (в пределах 10 процентов от сэкономленных средств).

Постановление вступает в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344995/
просмотров: 923
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин расширил доступ к данным через систему e-Kyzmat
В Кыргызстане меняют правила присвоения ИНН: появится новый код для иностранцев
Кабмин забрал себе налоги, таможню и контроль над алкоголем
В Кыргызстане ограничили продажу и вывоз легализованных авто с кодом «10»
Трамп снова пообещал ввести тарифы против РФ, если не будет перемирия с Украиной
Темп прироста ВВП в Кыргызстане за восемь месяцев составил 11 процентов
В Кыргызстане уточнили порядок предоставления госуслуг и список льготников
Кабмин упростил порядок трансформации земельных участков
Кабмин утвердил проект льготного кредита для развития дошкольного образования
Правила повторной регистрации транспорта упростили в Кыргызстане
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
26 сентября, пятница
11:17
Кабмин расширил доступ к данным через систему e-Kyzmat Кабмин расширил доступ к данным через систему e-Kyzmat
11:09
Айсулуу Тыныбекова избрана членом комиссии спортсменов United World Wrestling
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 сентября
10:58
В Пакистане подростку дали 100 лет тюрьмы за убийство семьи из-за PUBG
10:51
FIFA показала официальные талисманы чемпионата мира по футболу 2026 года