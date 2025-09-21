10:35
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким 21 сентября в Бишкеке было в 2019 году

Самым жарким 21 сентября в Бишкеке было в 2019 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +31,7 градуса.

Самым холодным — в 1943-м, когда температура составила +1,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры сентября для столицы составляет 18,7 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был сентябрь 1959 года со среднемесячной температурой +21,5 градуса.

Самым холодным — сентябрь 1949-го со средней температурой +14,3 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 21 сентября в столице ясно. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а ночью до +11.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344288/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым жарким 20 сентября в Бишкеке было в 2003 году
Температурные рекорды. Самым жарким 14 сентября в Бишкеке было в 1989 году
Температурные рекорды. Самым жарким 13 сентября в Бишкеке было в 1945 году
Температурные рекорды. Самым жарким 7 сентября в Бишкеке было в 1947 году
Температурные рекорды. Самым жарким 6 сентября в Бишкеке было в 2005 году
Температурные рекорды. Август 2025 года был жарче обычного, но рекорд не побил
Температурные рекорды. Самым жарким 31 августа в Бишкеке было в 2010 году
Температурные рекорды. Самым жарким 30 августа в Бишкеке было в 2007 году
Температурные рекорды. Самым жарким 24 августа в Бишкеке было в 2014 году
Температурные рекорды. Самым жарким 23 августа в Бишкеке было в 2012 году
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ
Участие в&nbsp;лотерее Green Card станет платным Участие в лотерее Green Card станет платным
Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на&nbsp;решение Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на решение
Чего ждать бишкекчанам в&nbsp;конце недели. Прогноз погоды на&nbsp;18-21 сентября Чего ждать бишкекчанам в конце недели. Прогноз погоды на 18-21 сентября
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
21 сентября, воскресенье
10:28
Наццентр кардиологии будет использовать электрокардиостимуляторы производства РФ Наццентр кардиологии будет использовать электрокардиост...
10:00
В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
09:38
В Бишкеке экскаватор раздавил легковушку, потому что она мешала проезду
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким 21 сентября в Бишкеке было в 2019 году
09:00
Неделя-24. Торговцам на рынках вернули патенты, а Джалал-Абад стал Манасом
20 сентября, суббота
23:49
Археологи раскрыли секрет изображений на 1300-летнем алтаре майя
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:32
У Telegram будет дизайн-код Liquid Glass, представленный Apple вместе с iOS 26