В Бишкеке 19 сентября облачно. Температура воздуха днем ожидается +21 градус.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.30 — микрорайоны «Тунгуч», дома № 16, 40, 25/1, «Кок-Жар», дом № 3;

9.30-18.00 — отрезки улиц Фирсова, Элебесова, переулки Памирский, Новостроевский, Енисейский, Аральский;

9.00-17.00 — отрезки улицы Пишпекской, проспекта Дэн Сяопина, улиц Казакова, Абдраева, Средней, Жамгырчинова, Кумарыкской, Дмитрова, Кенсуйской, Литвинова, переулки Чугуевский, Монгольский, отрезки улиц Панфилова, Горького, Чехова, Ашхабадской, села Достук (улицы 4-я линия, 5-я линия), Нижняя Ала-Арча (улицы Школьная, Новая), Озерное (улицы Аулская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчи, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруд, Школьная, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял), жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат, Водокачка, Балыкчи, поликлиника);

9.00-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Термечикова, Шералиева);

9.00-16.00 — микрорайон «Джал-29», дом № 39/1, отрезки переулков Минбулакского, Алтайского, улиц Тоголока Молдо, Васильева, улица Месароша, дом № 97;

13.00-17.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, Южной магистрали.

19-24 сентября — район, ограниченный улицей Фучика, БЧК, рекой Ала-Арчой, улицами Московской, Кулиева, Боконбаева, проспектом Дэн Сяопина, улицей Джамгерчинова, железной дорогой, улицами Садыгалиева, Алыкулова, Лумумбы, Профсоюзной.

Не будет горячей воды:

8.00-19.00 — 8-й микрорайон, 3-9.

Памятные даты

День рождения смайлика

19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд, — двоеточие, дефис и закрывающуюся скобку — для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона.

За более 30 лет своего существования смайлик стал неизменным атрибутом электронного общения, и многие уже не могут представить, как можно было бы без него обходиться. И, конечно же, за это время появилось множество смайликов, несущих разную смысловую и эмоциональную окраску.

Прошел первый в истории конкурс красоты

Фото из интернета. Конкурс «Мисс Вселенная» 2023 года

19 сентября 1888 года в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул «королевы красоты», а отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным на адрес жюри.

Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в 5 тысяч франков.

Первые мировые конкурсы красоты прошли в 1951-м в Лондоне: здесь коронованы «Мисс Вселенная» и «Мисс мира».

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Апас Джумагулов

Фото из интернета. Апас Джумагулов

Родился 19 сентября 1934 года в селе Арашан Чуйской области.

В 1973-м назначен на должность заведующего промышленно-транспортным отделом ЦК Компартии Киргизии. Как высококвалифицированный специалист, человек с обширным кругозором и хозяйственным видением, он в течение длительного времени успешно работал в должностях заведующего отделом, секретаря ЦК Компартии Киргизии, прошел большую школу политической и общественной жизни, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

В 1993 году становится премьер-министром Кыргызстана. За сравнительно небольшой период его работы в этой должности уже в 1996-м республика создала основу для реального преодоления политического и экономического кризиса, успешно осуществлена экономическая реформа.

В 1998 году президент Аскар Акаев вручил Апасу Джумагулову орден «Манас» I степени за заслуги перед Отечеством. Он лауреат Госпремии Киргизской ССР по науке и технике за организацию производства вычислительной техники в республике. В 1994-м за большой вклад в развитие промышленности ему присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики».

Автор свыше 50 научных трудов.

Родился народный артист Кыргызстана Сталбек Алмасбеков

Фото www.operaballet.lg.kg. Сталбек Алмасбеков

Родился 19 сентября 1953 года в селе Кок-Ой Джумгальского района Нарынской области.

Сталбек Алмасбеков — обладатель богатого и уникального по красоте тембра голоса и оригинальной манеры исполнения. Среди драматических теноров Центральной Азии его имя, бесспорно, занимает одно из ведущих мест. Является исполнителем сложнейших вокальных партий в мировом оперном репертуаре.

Участник многих международных оперных фестивалей, неоднократно выступал с гастролями в странах СНГ и дальнего зарубежья. В настоящее время ведет активную концертную и гастрольную деятельность, с достоинством представляет кыргызское вокальное искусство и сотрудничает со многими зарубежными театрами.

Фото www.operaballet.lg.kg. Сцена из оперы «Пиковая дама», 2004 год

По инициативе народного артиста КР Сталбека Алмасбекова в Кыргызском театре оперы и балета в 2002-м создана творческая лаборатория молодых певцов «Дебют», где на общественных началах под его руководством подготовлен ряд молодых вокалистов, которые достойно представляют кыргызское оперное искусство на сцене родного театра, в городах республики и СНГ.

Куда сходить