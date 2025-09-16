В Бишкеке 16 сентября дожди с грозами. Температура воздуха днем ожидается +21 градус.

Отключение света, газа, воды

9.30-16.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улица Кадыр-Ата);

9.30-17.30 — микрорайон «Кок-Жар», 2, отрезки улиц Семашко, Суюмбаева, Баетова, Никитина, проспекта Жибек Жолу;

9.30-18.00 — улица Суеркулова, 5, 7, 7А; улица Тыныстанова, 2, 2А, 4, 6, 6А, 6Б, 4А; улица Малдыбаева, 34Б;

14.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо»;

9.00-17.00 — микрорайон «Джал-29», 38А, жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Барбулак), «Арча-Бешик» (улицы Горная, Садырбаева), «Ала-Арча», «Чон-Арык» (улица Семетей), отрезки улиц Манаса, Жумабека, проспекта Жибек Жолу, переулка Барбинского, улиц Очаковской, Власова, 9 Января, улица Урицкого, 40, жилмассив «Бакай-Ата» (улица Кыз-Сайкал), село Мраморное (улицы Кольцевая, Целинная, Урожайная, Южная).

16-19 сентября — район, ограниченный улицами Фучика, БЧК, рекой Ала-Арчой, улицами Московской, Кулиева, Боконбаева, Дэн Сяопина, Джангерчинова, железной дорогой, улицами Садыгалиева, Алыкулова, Лумумбы, Профсоюзной.

У кого намечается той

Шайырбек Ташиев

Родился 16 сентября 1976 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Азамат Ыштыбаев

Родился 16 сентября 1983 года. Заместитель министра обороны КР по цифровому развитию.

Союзбек Надырбеков Родился 16 сентября 1990 года. Первый заместитель министра культуры, информации и молодежный политики.

Памятные даты

День работников органов государственной охраны Кыргызской Республики

Эта дата выбрана в связи с тем, что Служба государственной охраны (СГО) образована указом президента КР 16 сентября 1992 года.

Служба государственной охраны обеспечивает безопасность главы государства, членов его семьи, премьер-министра, торага Жогорку Кенеша, председателя Конституционного суда, а также глав зарубежных государств и делегаций во время их пребывания в Кыргызстане.

В 2010-м СГО преобразована, теперь она имеет другое название — Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики. Сегодня работники этого ведомства выполняют множество важных для государства задач.

Международный день охраны озонового слоя

Фото 24.kg. Небо над озером Иссык-Куль

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. Отмечается с 1995-го.

Девизом дня стали слова: «Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой».

16 сентября 1987 года 36 стран подписали документ, согласно которому государства-участники должны ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ.

Озоновый слой защищает Землю от губительного воздействия определенной доли солнечной радиации, способствуя тем самым сохранению жизни на планете.

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт

Фото из Facebook. Село Самаркандек обстреляли из минометов

Утром 16 сентября 2022 года сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба.

Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах.

В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.

Пострадали 206 человек, погибли 63.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Арстанбек Дуйшеев

Родился в 1932 году в селе Кичи-Кемин Кеминского района. Советский, кыргызский партийный и государственный деятель.

Был председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, Совета министров Киргизской ССР (1981-1986). Награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени.

Имя Арстанбека Дуйшеева носит айыльный аймак на его родине — в Кеминском районе Чуйской области.

Умер 30 июня 2003-го.

Родился литературовед Георгий Хлыпенко

Фото elet.media. Георгий Хлыпенко

Родился 16 сентября 1938 года. Научно-педагогический работник, критик и литературовед, член Национального союза писателей Кыргызской Республики.

Литературной деятельностью начал заниматься в 1964-м. Научная специализация — изучение русской литературы Кыргызстана и кыргызско-украинских связей.

Лауреат Международного академического рейтинга популярности «Золотая фортуна» с награждением Георгиевской медали «Честь. Слава. Труд».

Автор монографий «Поиск. Мастерство поиска», «Чувство семьи единой» и более 200 публикаций в научных изданиях и периодической печати.

Умер 15 сентября 2018 года.

Родился генерал-майор авиации Кубанычбек Орузбаев

Родился 16 сентября 1949-го в селе Талдысу Тюпского района Киргизской ССР.

Служба в Военно-воздушных силах СССР была связана в основном с научными исследованиями в области авиационной техники и подготовкой летных кадров.

В 1988-1990 годах служил в Народно-Демократической Республике Йемен в качестве военного специалиста авиации.

С ноября 1991-го по март 1992-го служил на должности советника президента Кыргызской Республики по национальной безопасности. В этот период обеспечивал научную разработку и подготовку решений в области национальной безопасности.

Является одним из военных руководителей, участвовавших в формировании Вооруженных сил КР.

С февраля 1993 года по декабрь 1996-го руководил гражданской авиацией республики. Под руководством Кубанычбека Орузбаева открыты первые международные авиарейсы, приобретены самолеты Ил-76 и Ту-154М, подготовлен проект реконструкции международного аэропорта «Манас», налажено сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации, а также с многими странами.

Гражданская авиация за этот период, преодолев тяжелый кризис, стала прибыльной и динамично развивающейся отраслью экономики страны.

В июле 2005 года назначен на должность заместителя министра обороны КР, а в январе 2007-го — первого заместителя министра обороны.

