Кабмин упростил правила назначения директоров школ, колледжей и детсадов

Кабинет министров изменил порядок назначения и аттестации руководителей образовательных учреждений. Теперь большинство документов кандидаты смогут подавать в электронном виде через систему «Тундук», а оригиналы потребуются только при отсутствии технической возможности.

Документ закрепляет личную ответственность претендентов за достоверность предоставленных сведений, а также вводит новые нормы для конкурсов. В частности, предусмотрена возможность аннулировать результаты тестирования, если позже выявлены нарушения. Победители конкурсов будут назначаться на должность с обязательным испытательным сроком не менее шести месяцев.

В кабмине пояснили цель изменений — сократить бюрократию, исключить лишние нотариальные требования, ускорить процедуры и повысить прозрачность кадровых решений в сфере образования.