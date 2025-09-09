11:14
Общество

Гулшаркан Култаева подала заявление об уходе с должности члена Центризбиркома

Фото ЖК. Гулшаркан Култаева подала заявление об уходе с должности члена Центризбиркома

Член Центральной комиссии по выборов и проведению референдумов Кыргызской Республики Гулшаркан Култаева подала заявление об уходе с занимаемой должности. Об этом сообщила председатель комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству Чолпон Султанбекова.

По словам депутата, комитет рассмотрит заявление Гулшаркан Култаевой в установленном порядке.

Гулшаркан Култаева избрана членом ЦИК 19 февраля 2025 года после того, как досрочно прекратила свои полномочия депутата Жогорку Кенеша. Вакантный мандат нардепа передали следующему кандидату от партии «Ата Журт Кыргызстан» — Гулсункан Жунушалиевой.

Напомним, Гулшаркан Култаева родилась в селе Ак-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области. Она окончила Ошский технологический университет и ранее была депутатом ЖК.
