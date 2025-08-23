Пол Маккартни анонсировал выход нового сборника The Beatles

Осенью выйдет новый сборник Anthology 4 легендарной британской группы The Beatles. Параллельно будет обновлена и расширенная версия документального сериала о коллективе. О предстоящем релизе объявил Пол Маккартни в своих соцсетях.

По его словам, проект Anthology 2025 будет включать в себя музыкальный сборник, книгу и обновленный сериал, которые станут доступны на платформе Disney+.

Известно, что в музыкальный сборник войдут 13 демо-версий песен, сессионные записи и ранее не издававшиеся треки. Это первый релиз в серии Anthology почти за три десятилетия.

Будет также выпущена расширенная версия сериала «Антология The Beatles», впервые показанного в 1995 году. В новую редакцию добавят эпизод с ранее не публиковавшимися кадрами, запечатлевшими Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра в неформальной обстановке.