Туристический потенциал Иссык-Куля презентовали в рамках тура «Мурас-2025»

С 15 по 17 августа Генеральное консульство Кыргызской Республики в Алматы провело ознакомительный тур «Мурас-2025» для представителей дипломатического корпуса, международных организаций и СМИ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В рамках тура представили туристическую и культурную привлекательность южного побережья озера Иссык-Куль. Участники посетили главные достопримечательности региона, участвовали в дегустации национальной кухни и познакомились с культурным наследием Кыргызстана. Делегация посетила международный культурный фестиваль TONFEST.







Данная инициатива направлена на развитие международного сотрудничества и продвижение Иссык-Кульской области как перспективного в туризме направления.