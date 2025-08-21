23:35
Общество

Туристический потенциал Иссык-Куля презентовали в рамках тура «Мурас-2025»

Фото МИД КР

С 15 по 17 августа Генеральное консульство Кыргызской Республики в Алматы провело ознакомительный тур «Мурас-2025» для представителей дипломатического корпуса, международных организаций и СМИ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В рамках тура представили туристическую и культурную привлекательность южного побережья озера Иссык-Куль. Участники посетили главные достопримечательности региона, участвовали в дегустации национальной кухни и познакомились с культурным наследием Кыргызстана. Делегация посетила международный культурный фестиваль TONFEST.

В ходе мероприятия прошли встречи с руководством Каракола, Тонского, Джети-Огузского и Тюпского районов. Обсуждались вопросы укрепления торгово-экономического, инвестиционного и туристического взаимодействия Иссык-Кульской области с представителями Казахстана, Польши, Австрии, Чехии, Монголии, Нигерии и Германии.

Данная инициатива направлена на развитие международного сотрудничества и продвижение Иссык-Кульской области как перспективного в туризме направления.
