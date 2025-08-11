На дорогах Бишкека продолжают устранять деформированные участки и неровности

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» устраняет деформированные участки и неровности на дорожном покрытии методом карточного ремонта, сообщает столичная мэрия.
По ее данным, завершено фрезерование и устранение деформации на улице 7 Апреля на пересечении с улицей Аалы Токомбаева. Начата укладка нового асфальта. Кроме того, ведутся работы на пересечении улиц 7 Апреля и Сухэ Батора, Льва Толстого и Бакаева.
Ранее аналогичные работы были проведены на пересечении:
- проспекта Чуй и улицы Фучика; Ч. Валиханова — Шабдан Баатыра;
- проспекта Жибек Жолу — бульвара Молодой Гвардии;
- проспекта Жибек Жолу — улицы Кулиева;
- проспекта Жибек Жолу — улицы Ростовская;
- проспекта Чуй — проспекта Манаса;
- по проспекту Жибек Жолу от улицы Фучика до улицы Коммунарова.
Работы направлены на повышение безопасности и комфорта дорожного движения в столице.