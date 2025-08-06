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Общество

7 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.30 — «Городок строителей», 1-8, 10-16;
  • 9.30-19.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы Рухий-Мурас-4 — Рухий-Мурас-6);
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Алтымышева, Ак-Марал, Шералиева, Копуро-Базар, Кызыл-Суу, Ахунбаева, Репина, Кошон), отрезки улиц Уметалиева, Московской, Акиева, Манасчи Сагынбая, микрорайон «Джал», 29, отрезки улиц Рыскулова, Бобулова, Мыскал, Жаштык, Мурас, Сейил, Достук, Кулиева, жилмассив «Нур» (улицы 1-я Линия — 12-я Линия, Айманбетова), село Маевка (улица МТФ-2), контур № 885, северная объездная дорога;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Бейшеналиевой, Рыскулова, Пушкина, Бобулова, Абдумомунова;
  • 9.00-13.00 — улица Лумумбы, 157;
  • 9.00-16.00 — жилмассив «Жениш»;
  • 10.00-17.00 — село Пригородное (улицы 8 Марта, Лесная, Марата, Широкая);
  • 13.30-17.00 — улица Лумумбы, 147.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Константиновка (улицы Молодежная, Школьная, Первомайская, Береговая, Новая, Садовая, Новостройка), Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Байтика, Суюмбаева, Эшмамбета, Сейтека, Береговая, Новостройка, Дружбы, Раимбекова, Ала-Арчинская, переулок Молодежный, жилмассив «Ынтымак»), Аламедин (улица Пушкина);

Жайылский РЭС

  • 9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Московская, Чкалова), село Алексеевка (улицы Салиевой, Баатырбек);
  • 9.00-17.00 — село Суусамыр;

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Бирдик (улицы Юбилейная, Бирдик, Аламанова, Красный Милянтан), Хунчи (улицы Дываева, Гагарина);
  • 10.00-17.00 — Кант (переулок Почтовый, улица Зубкова);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беш-Корук (школа), Садовое (улицы Школьная, Чапаева, Молодежная, Пролетарская, Октябрьская, Крупской, Колхозная, Парковая, Кавказская, вниз по БЧК), Беловодское (улицы Ипподромная, Ленина, Калинина, Пушкина, Сыйданова), Ак-Торпок;
  • 9.00-18.00 — село Темен-Суу (улицы Садовая, Украинская);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Тельман (улица Айтымбет), Чалдовар (улица Верхняя), Панфиловка (улица Полевая), Чорголо;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Свердлова, Ленина, Мичурина), Саз (улицы Ынтымак, Дунганская), Новопавловка (жилмассив «Тынчтык», улицы Проектируемая, Мурас, Боо-Терек);
  • 9.00-18.00 — село Кожомкул (улицы Первомайская, Колхозная, Пионерская, Фрунзе);
  • 9.00-19.00 — село Новопавловка (улица Проектируемая), жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Ак-Сай, Жаштык, Орто-Азия, Боз-Булун, Достук, Арашан, Ак-Булун, Ак-Кайын, Алмалуу, Арчалуу-Тор, Кол-Тор, Мин-Булак, Салкын-Тор, Тунук, скважина), «ТЭЦ-2» (улицы Баатыр, Тынчтык, Ынтымак, Эгизбаев), села Селекционное (улицы Проектируемая, Достук), Кун-Туу (улицы Сон-Кол, Чуй, Достук), ДЭУ «Достук» (улица Достук);
  • 9.30-17.00 — села Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская, Акатай), Манас (улицы Заводская, Авиагородок, Средняя, Школьная, Широкая, Дружбы, Пушкина, Радиоцентральная, Новая, Проектируемая, Ломоносова, Южная, Высоцкого, Спортивная, Черемушки);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — Токмак (улицы Слободская, Есенина, Гоголя, Дунларова, Мельничная, Фабричная, Заводская, Кошевого, Новопокровская), села Чуй (улицы Мельничная, Советская), Жаны-Чек (улица Маматкаримова);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Фурманова, Спортивная), Токтоналиева (улица Молодежная).
3
Нарынская область
  • 9.30-18.00 — село Чолок-Кайын;
  • 9.00-20.00 — село Жогорку Май;
  • 10.00-17.00 — села Ак-Талаа, Жаны Күч;
  • 10.00-18.00 — села Казарман, Нуржайык, 14, 15.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338712/
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