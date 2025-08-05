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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 5 августа небольшая облачность, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ожидается +31 градус.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-17.30 — проспект Чуй, 123, 125, улицы Суюмбаева, 123/1, Осмонкула, 64, отрезки улицы Ереванской, переулок Таллинский, улицы Курманджан Датки, 79, 81, 148, 170, Огонбаева, 33, Фрунзе, 165;
  • 9.00-12.00 — отрезки проспекта Чуй, улицы Орозбекова, улица Нарвская, 43Б;
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Мыскал, Тендик, Тынчтык, Илим;
  • 9.00-15.00 — жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-14, Ынтымак, Биримдик, Усонбай, Ыйман, Чубак Ажи, Бий-Ата);
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ахунбаева, Ынтымак, Проектируемой, Муромской, улица Каракумская, 70, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кен-Кол, Ак-Тан, Камбар-Ата), микрорайон «Джал», 26, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Кырчын), село Мраморное (улица Северная);
  • 13.00-15.00 — отрезки улиц Абая, Орловской, Медерова;
  • 10.00-17.00 — село Пригородное (улицы Юбилейная, Новая);
  • 13.00-17.00 — улица Нарвская, 43Г;
  • 15.00-18.00 — жилмассивы «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-16, Центральная), «Алтын-Казык», «Оомат» (улицы Жетиген, Биримдик, Заправочная, Кут, Ак-Тилек, Эл-Биримдиги, Жаштык, Бакай-Ата, Сары-Озон, 1-я Линия — 16-я Линия, Ак-Буура, Рыскулбекова, Курманджан Датка, Тенир-Тоо, Манас, Жунус, Эламан Баатыр, Ала-Тоо, Ашырбек-Ата, переулок Чыгыш).

  • 30 июля — 6 августа отключат горячую воду по адресам: проспект Чуй, 46, 48, 50, 52, 125, 121, 123, улицы Герцена, 95а, 51, Гоголя, 109, 111, 113, 107, Суюмбаева, 18, 80, 123/1, 73, Осмонкула, 40б, 36, Киевская, 1б, 2б.

У кого намечается той

Савватий Бронницкий (Сергей Загребельный)

Родился 5 августа 1967 года. Епископ Бишкекский и Кыргызстанский.

Жанарбек Кенжеев

Родился 5 августа 1985 года. Борец греко-римского стиля, двукратный чемпион Азии, участник Олимпиады.

Памятные даты

Международный день светофора

из интернета
Фото из интернета. Памятник светофору в Лондоне

Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в Кливленде (США) появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.

Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы.

Люди, которые меняли мир

Родился дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов

из интернета
Фото из интернета. Дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов

Родился 5 августа 1922 года в Пишпеке.

В январе 1943-го Бегельдинов прибыл на Калининский фронт, где ему доверили штурмовик Ил-2 в 800-м штурмовом авиационном полку 296-й дивизии.

В октябре 1944 года за отвагу и боевое мастерство, проявленные при освобождении Знаменка и Кировограда, а также сбитые четыре вражеских самолета старшему лейтенанту Бегельдинову присвоили звание Героя Советского Союза. К этому времени он уже совершил около 200 боевых вылетов.

Талгат Бегельдинов участвовал в битве за Берлин.

27 июня 1945-го ему вторично присвоили звание Героя Советского Союза.

Талгат Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов. Он был участником Парада Победы на Красной площади в 1945 году и одним из первых бросил знамя поверженного вермахта к стенам Кремля.

Умер в 2014-м в Алматы.

Бронзовый бюст установлен в Бишкеке. В Актобе (Казахстан) имя дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова носит Военный институт сил воздушной обороны.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338477/
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