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Общество

Единый рынок услуг, связанных с производством кино, хотят создать в ЕАЭС

Россия намерена подписать со странами ЕАЭС соглашение о сотрудничестве в сфере производства и показа кино и видеофильмов. Распоряжение о проведении соответствующих переговоров подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Соглашение планируется подписать с государствами — членами Евразийского экономического союза», — сообщили в пресс-службе правительства.

Как следует из проекта документа, опубликованного ранее на сайте Евразийской экономической комиссии, соглашение направлено на формирование в ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) единого рынка услуг, связанных с производством и показом кино.

Евразийская пятерка намерена поддерживать взаимовыгодное сотрудничество в этой сфере, включая создание механизма предупреждения нарушения поставщиками услуг прав и законных интересов потребителей, добросовестных субъектов рынка, а также общественных и государственных интересов, говорится в проекте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338392/
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