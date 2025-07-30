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Общество

В Бишкеке более ста человек наводят порядок в парке «40 лет Киргизии»

Более ста работников МП «Бишкекзеленстрой» наводят порядок на территории парка «40 лет Киргизии». Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В рамках поручения главы города в Свердловском районе стартовали масштабные работы по благоустройству общественных пространств. Особое внимание уделено паркам и зеленым зонам.

Работники МП «Бишкекзеленстрой» на территории парка «40 лет Киргизии» проводят работы по выкорчевке старых деревьев, покосу сухостоя, очистке территории и приведению в порядок прогулочных зон.

Все мероприятия направлены на создание комфортных условий для отдыха жителей района.

Заместитель мэра Рамиз Алиев присутствовал на инспекции хода работ по благоустройству и дал поручения по ускорению темпов и качеству выполняемых задач.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337962/
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