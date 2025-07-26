На площади Ала-Тоо начали установку памятника Манасу

На площади Ала-Тоо в Бишкеке начали установку нового памятника Манасу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-камер.

сообщало 24.kg, на площади установят гораздо более высокий монумент, изображающий Манаса верхом на скачущем коне, поднявшего стяг (символ движения вперед). Лошадь запечатлена в прыжке, а фигура Манаса становится более выразительной и стремительной.

Сообщается, что над новой работой трудились скульптор Тамила Маматова и архитектор Бектур уулу Б., однако официальные детали пока не опубликованы. Автором проекта является Руслан Жусупбеков.

Новая скульптура понравилась не всем,

многие ее критикуют

. При этом старый монумент убрали с целью реконструкции постамента. О том, что его заменят, до последнего времени вообще не сообщалось. О новом монументе узнали только в начале июля.