«Шайтан приказал убить». В деле Айзирек всплывают новые обстоятельства

Загадочная гибель 23-летней Айзирек Топчубаевой, матери двоих детей, продолжает обрастать жуткими подробностями. В то время как по официальной версии молодая женщина совершила самоубийство, вскрываются все новые обстоятельства, вызывающие множество вопросов. Редакция 24.kg продолжает следить за этим делом, пытаясь отделить факты от слухов и манипуляций.

Напомним, 29 июня 2025 года Айзирек Топчубаеву нашли мертвой в доме в селе Эсенбай айыл окмоту Тоо-Моюн Араванского района Ошской области. Семья мужа настаивает на версии суицида. Однако ранее выявленные факты — синяки на теле, порванное платье, отсутствие данных в телефоне погибшей и сомнительная предсмертная записка — вызвали серьезные подозрения у родных Айзирек и правоохранительных органов.

«Шайтан басты»: жуткие признания мужа Айзирек

Несколько дней назад в доме родителей Айзирек произошел шокирующий инцидент. Муж погибшей, Дуйшон, в сопровождении родственников, явился к ним в крайне странном состоянии. На видео, попавшем в распоряжение редакции 24.kg, запечатлен Дуйшон, которого, по всей видимости, удерживают родственники. Он стонет, говорит измененным голосом, утверждая, что находится под воздействием нечистых духов.

«Меня искусили нечистые духи. Мне приказали. Мне заказали. Заказ. Заказ. Простите меня. Простите. Меня искусили, по приказу я убил. Я искусил Айзирек», — говорит Дуйшон на видео (перевод с кыргызского языка).

На вопрос «кто заказал?», он, словно от лица вселившегося в него существа, отвечает: «Твои предки. Заказали твои предки». Потом указывает на мать погибшей. «Я побеспокоил их семью. Побеспокоил Айзирек и Дуйшона», — продолжает он.

Далее мужчина добавляет: «Я пойду теперь к ней, встречусь с ней. Я буду говорить именем Аллаха. Я на пути веры».

Родственники погибшей по видеосвязи подключили молдо, который стал читать молитву. В этот момент Дуйшон начал издавать ужасающие звуки: стоны, крики, напоминающие звериный рык.

Однако родственники Айзирек не верят в одержимость Дуйшона. «Он строит из себя артиста. Пару дней назад, до прихода к нам, он был в нормальном состоянии», — рассказала родня погибшей.

Перед уходом родственники Дуйшона, поддерживая его, произнесли: «То, что было (нечистые силы. — Прим. 24.kg) внутри Айзирек, перешло Дуйшону. В тот день она зашла к нему заплаканная и с криками. Может, какой-то сглаз или приворот на наш дом сделали. Да, мы признаем, что опоздали. Нужно было раньше пойти к молдо, чтобы молитву прочитали».

Свекор Айзирек, отец Дуйшона, добавил, обращаясь к родственникам погибшей: «Я чист перед Всевышним, все мы мусульмане, я читаю пятикратный намаз. Даже если это и не шайтан. Если я или мой сын виноваты, пусть арестуют».

Загадочная записка и «массаж» с синяками

Ранее сообщалось о так называемой предсмертной записке Айзирек, подлинность которой вызывала сомнения. Теперь стали известны обстоятельства ее обнаружения. Родственники погибшей рассказали, что через несколько дней после смерти жены Дуйшон позвонил им и сначала попросил удалить ее фотографии и информацию о ее смерти из соцсетей. Затем сообщил, что «нашли записку от Айзирек».

Читайте по теме Загадочная гибель Айзирек. Почему многие не верят в ее самоубийство

На видеозаписи разговора родителей погибшей и ее мужа Дуйшон говорит: «Записку нашел мой папа, среди ее вещей, и спрятал от меня, чтобы я меньше тревожился. И потом, когда я взмолился и говорил, почему же Айзирек ничего не оставила, родители показали эту записку».

В том же разговоре Дуйшон добавил: «Я любил Айзирек. Я очень страдаю. Пусть уберут ее фотографии с Instagram».

В ходе телефонного разговора с тещей Дуйшон также попытался объяснить происхождение синяков на теле Айзирек.

«Она просила сделать массаж груди, так как приболела. Я ее не бил, она сама порой била себя по груди со словами, что болит здесь», — заявил муж погибшей.

Ранее редакция публиковала текст «предсмертной записки». Он написан от третьего лица и содержит резкую критику в адрес самой Айзирек. В ней говорится, что она «испортилась после поездки в Россию», «небрежно вела быт» и «стала как дерьмо». Родные погибшей сомневаются, что Айзирек могла такое написать.

Несостоявшаяся третья беременность: новые свидетельства

Изучение истории Айзирек выявило еще одну трагическую деталь: у нее могли быть не двое, а трое детей. Одна из врачей, пожелавшая остаться анонимной, рассказала редакции, что два года назад женщина обращалась к ней за консультацией по поводу сильного кровотечения на сроке около 6–7 недель беременности.

«Мы ехали на такси в город. Она сидела сзади, шепотом спросила, что делать. Я посоветовала немедленно обратиться в больницу Кызыл-Кии, так как в сельской нет УЗИ-аппарата и других инструментов для оказания необходимой в ее ситуации медицинской помощи. Тогда с ней были муж и свекровь. Больше ничего сказать не могу — она не жаловалась на побои», — сказала медик.

Родственники Айзирек подтвердили, что слышали о выкидыше и о том, что она около семи дней лечилась в больнице. Однако о возможных причинах, связанных с избиением, им ничего неизвестно.

Хроника трагедии: холодное тело и другие странности

Родственники погибшей, приехавшие в дом Айзирек 29 июня, поделились своими наблюдениями:

«Нам сообщили примерно в 10.00 о ее смерти. Родители Айзирек находились на заработках в России. Сестра погибшей и другие родственники прибыли в ее дом примерно через 2-3 часа (дорога долгая). Это было около часа дня. Когда мы приехали, там уже была милиция. Зайдя в ее комнату, увидели следующую картину: Айзирек положили в одеяло (тошок), по традиции завязали голову и ноги белой тканью, по краям обложили зеленью (так делают в жаркую погоду, чтобы уменьшить запах от разложения трупа. — Прим. 24.kg). Заметили странности: ее переодели и помыли, тело Айзирек было холодным и чувствовался запах разложения. В зоне от подмышек до поясницы были какие-то синяки», — рассказали родственники погибшей.

Тот факт, что тело уже было холодным и чувствовался запах, было переодето и помыто до прибытия родственников и милиции вызывает дополнительные вопросы и требует тщательного расследования.

Что говорит следствие?

Источники в МВД, занимающиеся расследованием, предоставили редакции 24.kg следующую информацию:

«Муж Айзирек прошел психиатрическую экспертизу в городе Ош, результатов еще нет. Экспертиза проходила в форме беседы, он там (в больнице) не оставался. Нет заключения о принудительном лечении. Кроме того, следствию сестра погибшей передала платок с красными пятнами. О том, что это кровь, мы не можем утверждать. На данный момент платок передали экспертам. Мы продолжаем следствие».

Редакция 24.kg продолжит следить за развитием событий вокруг загадочной гибели матери двоих детей.