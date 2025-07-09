10 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 67;
- 9.30-17.30 — отрезок улицы Курманджан Датки;
- 9.00-18.00 — 11-й микрорайон, 17/1;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Раззакова, Манасчи Сагынбая, Московской, Сыдыкова, Табалдиева, Джаманбаева, Токтоналиева, Ахунбаева, Шакирова, Сухомлинова, Худайбергенова, Водопроводной, проспекта Манаса, жилмассив «Нижний Орок», улица Орозбекова, 114, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, −2, −4, −5), село Маевка (улицы Водохранилище, Школа, Ынтымак), микрорайон «Достук» (улица Кайназаровой);
- 10.00-17.00 — отрезки улицы 6-й, Ремесленной, Бакаева, Матыева;
- 9.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Белинского, Адырская, переулок Весенний);
- 14.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Панфилова, переулок Советский);
- 11.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Казык».
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Байтик, Ленинское (улица Восточная), Кара-Жыгач (улицы Людмилы, Бакая, Новостройка, Новая);
- 9.00-15.00 — село Таш-Мойнок;
- 14.00-17.00 — села Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова), Лебединовка (улицы Боконбаева, Нарынская, Ошская, Родниковая, Чуйская, Манаса, Таласская, Угловая, Северная, жилмассив «Айкол»);
- 9.00-14.00 — село Учкун (улицы Путейская, Учкун, Кайынды, Алтын-Бак, Манас, Чымындык, Кенеш, жилмассив «Кырман»);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Алексеевка, Жайыл (улица Жекшеналиева), Полтавка (улица Центральная), Сосновка (улицы Первомайская, Набережная, Сосновские дачи, жилые дома МИС ДЭУ), Суусамыр;
- 13.00-17.00 — села Федоровка, Джекен, Джон-Арык, город Кара-Балта (улицы Молодая Гвардия, Есенина, Калинина, Алыбаева, Дачная, Достоевского).
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — урочище Кок-Ойрок, ущелье Кашка-Суу, село Кашкелен (улицы Сматова, Токтогула).
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Октябрьская, Алма-Атинская, Линейная, Эшпая, Советская, Горького, Шевченко, Московская, Маяковского).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Спартак (улицы Ленина, Попова, водокачка, военная часть), Беловодское (улицы Солнечная, Юбилейная, Ленина), Ак-Суу (улицы Чернышовского, Чкалова, Энгельса).
Сокулукский РЭС
- 12.00-18.00 — села Сокулук (улицы Кирова, Московская, Фрунзе, Достук, Ленинградская, Свердлова, Ленина, Набережная, Улан, Проектируемая, Калинина, Победа, Кайназаровой, Мира, Юбилейная, Полевая, Ленина, Весенняя, Школьная, Ошская, Восточная, Садовая, Батаева, Шопокова, переулки Школьный, Московский, Ленинградский, Юбилейный), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Кирова, Пионерская, Полевая, Комсомольская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Набережная, Гагарина), город Шопоков (улицы Пионерская, Токтогула, Гоголя, Комсомольская, Машиностроительная, Фрунзе);
- 9.00-17.00 — села Комсомольское (улицы Западная, Раздольная), Нижне-Восточное (улицы Школьная, Тимирязева, Дагестанская, Дружбы, Центральная), Нижне-Чуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-интернат, Аэродромная, Октябрьская, Коммунистический, Фрунзе, Саратовская, Школьная, Партсъезда, Чуйская, Трудовая, Первомайская, Зеленая, Западная, Восточная, переулок Зеленый), поселок Мирный (улицы 40 лет Октября, Ленина, Спортивная, Трудовая, Гагарина, Интернациональная), село Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая), село Садовое (улицы Советская, Южная, Гагарина, Матросова, Полевая, 50 лет Октября, Садовая), поселок Северный (улицы Панфилова, Степная, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Заводская, Октябрьская), Студенческое (улицы Артезианская, Юбилейная, переулки Ново-Садовый);
- 9.00-18.00 — села Шалта (кошара, улица Калмырза), Чон-Джар (улицы Термечикова, Темирбекова), Кун-Туу (дачи).
Панфиловский РЭС
- 9.00-18.00 — село Чалдовар (улицы Ленина, Верхняя);
- 9.00-17.00 — село Тельман (улица Эгембердиева).
Чуйский РЭС
- 9.00-13.00 — село Калиновка (улица Аскарова);
- 9.00-17.00 — села Калыгул, Бурана, город Токмак (улицы Шамсинская, Панфилова, Ленина, район бассейна, улицы Чкалова, Восточная, Дубовицкого, Токтогула, Айни, Боконбаева, Гвардейская, Неделина, Пролетарская, Заводская, Бабаева, Ленина, 364), село Чуй (улицы Мельничная, Советская).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — село Кенеш (улицы Титова, Ленина, Комсомольская).
3Таласская область
- 9.00-17.00 — села Копре, Базари, Кок-Ой, Арчагул.