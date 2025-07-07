Туроператоры не отправляют россиян в Афганистан. Это фейк

Туроператор, отправляя туристов за границу, несет ответственность за их жизнь и безопасность, поэтому никто не будет организовывать туры в Афганистан. Об этом пишет НСН со ссылкой на вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна.

Напомним, СМИ сообщили, что первые предложения туров в Афганистан уже появились на российском туррынке. Отмечается, что путешествие в Афганистан рассчитано на восемь дней и семь ночей. Стоимость поездки составляет около $2 тысячи 840 (223 тысячи рублей) на человека. Сообщалось, что первая группа участников (только мужчин) отправятся в тур уже через неделю. Мкртчян назвал эту информацию шуткой.

«Туры в Афганистан — это фейк, просто шутка. Ни одно турагентство не будет продавать туда туры. Согласно российскому законодательству, при отправлении человека за рубеж любой турагент должен сделать все, чтобы там было безопасно, чтобы не было угроз жизни и здоровью туриста. Если что-то случается с туристом, то агенту грозит не просто огромный денежный штраф, а самая настоящая уголовная ответственность. В Афганистане, естественно, небезопасно. Там могут и похитить, и еще чего хуже», — сказал собеседник НСН.