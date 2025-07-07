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Общество

Справка об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации доступна онлайн

Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики сообщает о запуске новой цифровой услуги – онлайн-доступа к справке медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) через мобильное приложение Tunduk.

Справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) подтверждает:

• установление инвалидности;

• ее группу, причину и срок;

• потребность в постоянном уходе, технических средствах и социальной помощи.

 Документ используется при оформлении пенсий, пособий, получения льгот, технических средств реабилитации и других форм государственной поддержки.

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) – это документ, составляемый на основании заключения МСЭК, включающий комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций организма, социальную адаптацию и интеграцию в общество.

Как получить справки онлайн:

1. откройте мобильное приложение Tunduk;

2. перейдите в раздел «Мое здоровье»;

3. в подразделе «Услуги» выберите справки МСЭК и ИПРА – они будут отображаться в цифровом формате.

Цифровизация справок МСЭК и ИПРА – важный шаг в повышении качества обслуживания лиц с инвалидностью и создании более инклюзивной цифровой среды.

Услуга внедрена Министерством цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции и Центром электронного здравоохранения при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335417/
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