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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Ремонт дорог. В Бишкеке завтра закрывается участок улицы Ахунбаева

В Бишкеке 7 июля для движения транспорта закрывается участок улицы Ахунбаева от улицы Каралаева до улицы Б.Юнусалиева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, в 2025 году планируется провести реабилитацию улицы Ахунбева от улицы 7 Апреля до улицы Б.Юнусалиева.

В прошлом году улицу Ахунбаева отремонтировали от улицы Б.Юнусалиева до проспекта Чингиза Айтматова.

Муниципалитет просит отнестись с понимаем к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335329/
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