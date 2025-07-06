Ремонт дорог. В Бишкеке завтра закрывается участок улицы Ахунбаева

В Бишкеке 7 июля для движения транспорта закрывается участок улицы Ахунбаева от улицы Каралаева до улицы Б.Юнусалиева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, в 2025 году планируется провести реабилитацию улицы Ахунбева от улицы 7 Апреля до улицы Б.Юнусалиева.

В прошлом году улицу Ахунбаева отремонтировали от улицы Б.Юнусалиева до проспекта Чингиза Айтматова.

Муниципалитет просит отнестись с понимаем к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом.