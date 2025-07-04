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Общество

Мэр Бишкека вновь проинспектировал рынок «Мадина»: бардак не убрали

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вновь проинспектировал рынок «Мадина», сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, в ходе повторной инспекции установлено, что ОсОО «Мадина» не исполнила значительную часть протокольных поручений. Торговля по-прежнему осуществляется на тротуарах, тем самым ограничивая доступность общественного пространства для пешеходов.

Глава столицы встретился с владельцами хозяйствующих субъектов и обозначил важность ведения их деятельности на законных основаниях.

Ранее Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора выдано 24 предписания и составлены протоколы на общую сумму 277 тысяч 500 сомов, 10 точек закрыты за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Мэр поручил ЦГСЭН продолжать рейдовые мероприятия и в случае соблюдения всех норм со стороны собственников предоставить им возможность продолжить свою деятельность.

Кроме того, установлены факты отсутствия санитарных книжек у отдельных торговцев, которые пообещали мэру в кратчайшие сроки привести документы в порядок.

«Эта проверка не ограничивается только сегодняшним или завтрашним днем. Мы не проверяем вашу деятельность. Если здоровью горожан и гостей столицы будет грозить опасность, мы обязаны принять меры для их защиты», — сказал Айбек Джунушалиев торговцам рынка.

Ранее муниципальной инспекцией мэрии был составлен протокол в отношении ОсОО «Мадина» за несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории согласно Кодексу о правонарушениях.

Несмотря на выданное предписание об устранении нарушений на парковочной зоне, работы не проведены. В связи с чем повторно выписан штраф и предписание об устранении нарушения.

ОсОО «Мадина» также вручено предписание на постоянную очистку прилегающей территории от мусора и недопущению торговли в неустановленных местах.

МП «Бишкекзеленстрой» поручено убрать аварийные деревья и решить вопрос полива зеленых насаждений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335135/
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