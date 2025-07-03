00:30
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Умер актер Майкл Мэдсен, снимавшийся в фильме «Убить Билла»

Фото DW

Голливудскую звезду обнаружили мертвым в его собственном доме в Малибу, сообщает DW со ссылкой на NBC News.

Менеджер актера Рон Смит заявил, что у Майкла Мэдсена остановилось сердце. Полиция не рассматривает насильственную смерть как возможную причину.

Мэдсен наиболее известен своими ролями в фильмах Квентина Тарантино, он работал с режиссером со времен фильма «Бешеные псы» и позднее снимался в картинах «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в Голливуде». Актеру на момент смерти было 67 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335126/
просмотров: 340
Версия для печати
Материалы по теме
Карим Ага Хан IV скончался в Лиссабоне
Ученые, спортсмены, актеры. С кем мир простился в 2024 году
Корифеи медицины, ученые, артисты. Кого Кыргызстан потерял в 2024 году
Умер ведущий КВН Александр Масляков
Скончался народный поэт Кыргызстана Жолочу Рысбаев
На 95-м году скончался бывший премьер-министр СССР Николай Рыжков
Политики, ученые, актеры. С кем мир простился в 2023 году
Журналистка Ольга Дзюбенко скончалась в Бишкеке
Скончался известный кыргызский художник-постановщик Байыш Исманов
Скончалась директор реабилитационного центра «Үмүт-Надежда» Карла-Мария Шелике
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Бизнес
BakAi &amp;&nbsp;&laquo;Шоро&raquo; запускают летнюю акцию с&nbsp;призами BakAi & «Шоро» запускают летнюю акцию с призами
Подготовка к&nbsp;школе без стресса: записать ребенка в&nbsp;первый класс можно онлайн Подготовка к школе без стресса: записать ребенка в первый класс можно онлайн
Мини-футбол для тех, кто на&nbsp;службе: как прошел турнир при поддержке KFC Мини-футбол для тех, кто на службе: как прошел турнир при поддержке KFC
Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и&nbsp;выгодно Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и выгодно
4 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
3 июля, четверг
23:58
Умер актер Майкл Мэдсен, снимавшийся в фильме «Убить Билла»
23:41
Самый тонкий. Толщина Samsung Galaxy Z Fold7 составит всего 8,9 миллиметра
23:40
Садыр Жапаров посетил в Азербайджане шоу карабахских лошадей
23:30
Жену Жана Воинова подозревают в избиении девушек в отеле Бишкека
23:20
В Москве ножом ранили кыргызстанца. Он в тяжелом состоянии