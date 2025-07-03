Умер актер Майкл Мэдсен, снимавшийся в фильме «Убить Билла»

Голливудскую звезду обнаружили мертвым в его собственном доме в Малибу, сообщает DW со ссылкой на NBC News.

Менеджер актера Рон Смит заявил, что у Майкла Мэдсена остановилось сердце. Полиция не рассматривает насильственную смерть как возможную причину.

Мэдсен наиболее известен своими ролями в фильмах Квентина Тарантино, он работал с режиссером со времен фильма «Бешеные псы» и позднее снимался в картинах «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в Голливуде». Актеру на момент смерти было 67 лет.