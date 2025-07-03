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Общество

Казахстанский лоукастер выполнил первый рейс из Алматы в Тамчи

Казахстанский лоукостер FlyArystan выполнил первый рейс по новому международному направлению — из Алматы в международный аэропорт «Иссык-Куль» (Тамчи). Об этом сообщили представители авиакомпании.

По их данным, с запуском этого маршрута у пассажиров появилась быстрая и доступная возможность добраться до одного из самых популярных курортов Центральной Азии — всего за час полета.

Рейсы будут выполняться до 31 августа 2025 года с частотой два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. По четвергам вылет из Алматы запланирован на 15.05 с прибытием в Тамчи в 17.00, обратный рейс — в 18.00 с прилетом в Алматы в 18.00.

По воскресеньям рейс отправляется из Алматы в 13.15 и прибывает в Тамчи в 15.10; обратный вылет — в 16.10 с возвращением в Алматы в 16.10.

Время вылетов из Алматы указано казахское, из Тамчи — бишкекское.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335121/
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