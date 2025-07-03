Улицу Медерова в Бишкеке открыли после ремонта

После капитального ремонта открыт для движения участок улицы Медерова от улицы 7 Апреля до улицы Панфилова. Об этом сообщает мэрии Бишкека.
По ее данным, снят старый слой дорожного полотна и уложено два слоя асфальта: первый слой толщиной 6 сантиметров, а второй щебеночно-мастичный асфальт толщиной 5 сантиметров.
Установлены новые бордюры с обеих сторон дороги, приведена в порядок ирригационная система. Работы по модернизации системы освещения, строительство остановочных комплексов будут продолжены.