CPJ призвал президента наложить вето на принятый парламентом закон о СМИ

Комитет по защите журналистов (CPJ) призывает президента Садыра Жапарова наложить вето на новый закон о средствах массовой информации. Об этом говорится на сайте международной неправительственной организации.

В НПО напомнили, что 25 июня парламент принял законопроект, который позволит уполномоченному государственному органу решать, какие средства массовой информации могут осуществлять свою деятельность, отклонив компромиссный проект законопроекта, который стал результатом двухлетних переговоров с рабочей группой, в которую входили журналисты.

В частности законопроект обязывает все новостные издания пройти государственную регистрацию и существенно ограничивает возможности иностранных юридических лиц основывать или владеть СМИ.

«Учитывая беспрецедентное подавление СМИ в Кыргызстане, повторное внесение парламентом в последнюю минуту репрессивных положений в новый законопроект о средствах массовой информации является опасным и справедливо вызывает глубокую обеспокоенность прессы. Мы призываем президента Садыра Жапарова наполнить содержанием его устные обязательства по свободе слова, печати, наложив вето на эту версию законопроекта и вернув ее в парламент, чтобы он мог принять версию, поддержанную журналистами страны», — заявила координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Напомним, 25 июня депутаты Жогорку Кенеша во втором и третьем чтениях приняли законопроект «О средствах массовой информации». В одобренной депутатами версии проекта закона ужесточены требования к СМИ.

Ряд журналистов, медиаэкспертов, юристов, которые являются участниками рабочей группы по доработке проекта закона, выступили с обращением к президенту Садыру Жапарову, торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу, депутатам парламента и главам международных агентств, организаций в Кыргызстане. Они попросили власти Кыргызстана оставить шестую редакцию законопроекта.

Отметим, в январе на рассмотрение Жогорку Кенеша поступил компромиссный, шестой вариант законопроекта о СМИ. Он доработан Министерством культуры совместно с медиасообществом и юристами. Документом предусмотрены запрет на цензуру, защита источников информации. Также там указаны нормы, в каких случаях деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена. При обсуждениях предыдущих версий документа больше всего представители медиа выступали против введения обязательной регистрации.