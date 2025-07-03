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Общество

На получение ваучера на дошкольное образование поступило 425 заявлений

В Кыргызстане на получение ваучера на дошкольное образование зарегистрировано 425 заявлений. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила главный специалист управления дошкольного образования Министерства просвещения Мээрим Закирова.

Она напомнила, что всего государство предоставит 1 тысячу ваучеров по всей республике. В приоритете — дети из социально уязвимых слоев населения.

Ваучер — это минимальное гарантированное государством финансирование, закрепленное за ребенком.

Базовая стоимость ваучера составляет 2 тысячи сомов в месяц на каждого. Предусмотрены повышающие коэффициенты. Например, для ребенка из малоимущей или малообеспеченной семьи стоимость ваучера составит 3,1 тысячи сомов, для ребенка с инвалидностью — 4 тысячи 560 сомов. В труднодоступных, высокогорных, отдаленных и приграничных районах Баткенской области применяются районные коэффициенты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335069/
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