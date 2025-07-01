Кыргызстанцам в РФ напоминают о биометрической регистрации при покупке сим-карт

Министерство иностранных дел Кыргызстана прокомментировало информацию об отключениях мобильной связи иностранцам в России.

В пресс-службе МИД напомнили, что в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 1 января 2025 года иностранные граждане и лица без гражданства смогут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи.

«При этом они должны пройти идентификацию по биометрии (фото и запись голоса) в отделениях банков. Для граждан, у которых уже есть сим-карты во избежание отключения от связи необходимо подтвердить личность в салоне связи, предоставив СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета, оформляется в отделениях Соцфонда России), IMEI, данные портала «Госуслуг» и биометрию. Эти требования касаются всех иностранцев, в том числе граждан Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Напомним, иностранцам в России, не прошедшим регистрацию в биометрической системе, начали отключать мобильную связь.