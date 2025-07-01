19:56
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Кыргызстанцам в РФ напоминают о биометрической регистрации при покупке сим-карт

Министерство иностранных дел Кыргызстана прокомментировало информацию об отключениях мобильной связи иностранцам в России.

В пресс-службе МИД напомнили, что в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 1 января 2025 года иностранные граждане и лица без гражданства смогут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи.

«При этом они должны пройти идентификацию по биометрии (фото и запись голоса) в отделениях банков. Для граждан, у которых уже есть сим-карты во избежание отключения от связи необходимо подтвердить личность в салоне связи, предоставив СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета, оформляется в отделениях Соцфонда России), IMEI, данные портала «Госуслуг» и биометрию. Эти требования касаются всех иностранцев, в том числе граждан Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Напомним, иностранцам в России, не прошедшим регистрацию в биометрической системе, начали отключать мобильную связь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334874/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Соотечественников за рубежом призвали осваивать малопродуктивные земли в КР
Пыль, жара, мороз: как климат КР подтолкнул парня из Нооката на стартап в США
Мигранты в РФ могут урегулировать свой статус до 10 сентября 2025 года
Новые правила въезда в Россию. Как работает мобильное приложение RuID
Уровень образования мигрантов в странах Евросоюза рекордно вырос
Россия и Узбекистан договорились вместе решать миграционные вопросы — Путин
За человека не принимают. О влиянии миграционной политики РФ на кыргызстанцев
Кабмин упростил выезд для иностранцев с нарушениями миграционных правил
Почему детей мигрантов не берут в школы, рассказали в кыргызской диаспоре в РФ
Живут по инструкции и любят очереди. Кыргызстанка о жизни в Японии
Популярные новости
Президент подписал закон о&nbsp;правилах пользования телефонами в&nbsp;школах Президент подписал закон о правилах пользования телефонами в школах
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Нужна медицинская помощь? Как попасть на&nbsp;прием к&nbsp;семейному врачу Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
Топ-10&nbsp;вузов, которые выбирают абитуриенты с&nbsp;высокими баллами ОРТ Топ-10 вузов, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами ОРТ
Бизнес
MBANK продлевает акцию на&nbsp;FreeStyle Premium до&nbsp;31&nbsp;июля MBANK продлевает акцию на FreeStyle Premium до 31 июля
MEGA обеспечивает связью строительство стратегической железнодорожной магистрали MEGA обеспечивает связью строительство стратегической железнодорожной магистрали
Акция от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; и&nbsp;&laquo;Золотой короны&raquo;: розыгрыш призов каждый месяц Акция от «Оптима Банка» и «Золотой короны»: розыгрыш призов каждый месяц
BEMA в&nbsp;Кыргызстане: как событийный маркетинг меняет правила игры BEMA в Кыргызстане: как событийный маркетинг меняет правила игры
1 июля, вторник
19:48
Новые контейнеры для сбора мусора передали жителям одного из районов Бишкека Новые контейнеры для сбора мусора передали жителям одно...
19:31
Кабмин одобрил страновую программу по вопросам климатического финансирования
19:26
Кыргызстанцам в РФ напоминают о биометрической регистрации при покупке сим-карт
19:23
В Бишкеке продолжают демонтировать рекламные щиты и штрафовать нарушителей
19:06
MBANK продлевает акцию на FreeStyle Premium до 31 июля