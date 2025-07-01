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Общество

Злата и золото: глава кабмина поздравил юную чемпионку по гимнастике

1 июля в Бишкеке глава кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил с победой чемпионку мира по художественной гимнастике Злату Аркатову и ее команду. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Победа Златы является первой в истории Кыргызстана в художественной гимнастике. Чиновник заявил, что победа гимнастки стала настоящим прорывом.

«Ты прославила Кыргызстан на весь мир. Наш флаг был поднят на мировой арене», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.

кабмина КР
Фото кабмина КР. Адылбек Касымалиев поздравил с победой Злату Аркатову

Глава кабмина отметил, что этот успех реализовался благодаря работе всей команды. Он выразил благодарность ее тренерам, а также Федерации гимнастики за неустанный труд.

По завершении встречи спортсменка и наставники получили денежные сертификаты в знак поддержки и признании государства.

Ранее сообщалось, что юная гимнастка Злата Аркатова завоевала первое место среди юниоров в упражнении с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334848/
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