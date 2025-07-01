Никаких решений о продлении или отсрочке введения штрафных санкций за отсутствие ОСАГО не принималось. Сегодня штрафы за отсутствие полиса вступают в силу в полном объеме, заявили в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком.

По ее данным, в социальных сетях распространяют якобы недостоверную информацию о переносе сроков начала применения штрафов за отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Напомним, о том, что за отсутствие ОСАГО не будут штрафовать до 1 сентября, накануне сообщили Государственная страховая организация и ГУОБДД.

Штрафы за отсутствие страхового полиса ОСАГО действуют:

— для владельцев и (или) водителей машин, зарегистрированных в других государствах, — с 1 апреля 2023 года;

— для авто, находящихся в собственности или во владении юридических лиц, в том числе государственных органов и органов местного самоуправления, — с 1 апреля 2023-го;

— для владельцев и (или) водителей машин, зарегистрированных в соответствии с законодательством КР, — с 1 июля 2025 года.

Необходимо как можно раньше оформить полис ОСАГО и соблюдать требования действующего законодательства, чтобы избежать применения штрафных санкций, заявили в Госфиннадзоре.