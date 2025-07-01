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Общество

«Ала-Тоо Резорт»: Инвесторы проявляют интерес к аукциону

Инвесторы проявляют интерес к аукциону по продаже земельных участков, отведенных под начальный этап строительства курортной зоны «Ала-Тоо Резорт» в Иссык-Кульской области. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил замдиректора ГП «Ала-Тоо Резорт» Аскат Чолпонбаев.

По его словам, всего выставлено 49 лотов, которые включают в себя 145 объектов.

«На сайте Госагентства по управлению госимуществом опубликована вся необходимая информация по лотам и стартовым ценам. Стартовые цены определяли независимые оценщики, оценку давала и судебно-экспертная служба. Поэтому сомнений в стартовой стоимости нет, все действия производились в соответствии с законодательством», — подчеркнул Аскат Чолпонбаев.

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Он добавил, что инвесторы должны произвести 10-процентный взнос от стартовой цены, после чего будут считаться участниками аукциона. Торги будут проводиться на электронной торговой площадке с 15 по 18 июля.

«Аукцион пройдет онлайн, никакого человеческого фактора не будет. Все открыто и прозрачно. Сейчас звонков очень много, люди интересуются. Мы проводим разъяснительные работы среди инвесторов и населения. Факты регистрации, участники уже есть. Инвесторов, которые хотят приобрести земельные участки, довольно много, как иностранных, так и местных», — сказал замдиректора ГП.

Он заметил, что гражданам КР земли будут реализованы в частную собственность.

«Частная собственность защищается Конституцией. Это даст гарантии инвесторам, они будут знать — построят бизнес, и он будет работать на них. Единственное требование — соблюдение требований экологии, санитарных норм, выплата налогов и других платежей. Иностранцам передача земли в частную собственность запрещена по законодательству. Победителю аукциона мы предоставим земельный участок во временное пользование на 49 лет», — резюмировал Аскат Чолпонбаев.

Напомним, в КР начато строительство курортной зоны «Ала-Тоо Резорт» — проект по созданию крупнейшего в Центральной Азии горнолыжного кластера, в который входит три основных курорта — «Жыргалан», «Ак-Булак» и «Боз-Учук». На первом этапе реализуется проект «Жыргалан».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334807/
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